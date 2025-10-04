Milan, Nkunku: investimento importante. Occhio alle aspettative. Allegri ...

Juventus-Milan, Nkunku dovrebbe di nuovo partire dalla panchina per i rossoneri: Tuttosport parla di investimento e aspettative. Ecco l'analisi
Juventus-Milan è una sfida molto importante per entrambi i club. In attacco le scelte dovrebbero essere chiare: Vlahovic prima punta per Tudor, Pulisic e Gimenez per Massimiliano Allegri. Così facendo partirebbero dalla panchina da una parte Openda, dall'altra Nkunku, due attaccanti per cui le due squadre hanno investito molto durante l'ultimo calciomercato estivo. Ecco l'analisi del francese da 'Tuttosport'.
Nkunku cerca spazio e un'occasione da titolare: tante aspettative e le scelte di Allegri
Come scrive il quotidiano, Nkunku è costato più di 40 milioni al Milan, per questo le aspettative restano molto alte. Il francese, però, non si è ancora sbloccato in campionato e si aspetterebbe un'occasione da titolare anche in Serie A. Al momento, però, nelle gerarchie di Allegri sarebbe alle spalle di Gimenez, Pulisic e Leao.