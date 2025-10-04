Milan, Nkunku: investimento importante. Occhio alle aspettative. Allegri ...

Juventus-Milan è una sfida molto importante per entrambi i club. In attacco le scelte dovrebbero essere chiare: Vlahovic prima punta per Tudor, Pulisic e Gimenez per Massimiliano Allegri. Così facendo partirebbero dalla panchina da una parte Openda, dall'altra Nkunku , due attaccanti per cui le due squadre hanno investito molto durante l'ultimo calciomercato estivo. Ecco l'analisi del francese da 'Tuttosport'.

Nkunku cerca spazio e un'occasione da titolare: tante aspettative e le scelte di Allegri

Come scrive il quotidiano, Nkunku è costato più di 40 milioni al Milan, per questo le aspettative restano molto alte. Il francese, però, non si è ancora sbloccato in campionato e si aspetterebbe un'occasione da titolare anche in Serie A. Al momento, però, nelle gerarchie di Allegri sarebbe alle spalle di Gimenez, Pulisic e Leao.