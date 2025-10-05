Poi, al 28' con il cross di Francisco Conceição che, dalla destra, non trova pronto Jonathan David alla deviazione vincente e un minuto più tardi, con la botta dalla distanza dell'ex Adrien Rabiot, che sorvola la traversa della porta difesa da Michele Di Gregorio.
Al 32' si accende Santiago Giménez, che se ne va in progressione, in contropiede, saltando quasi tutta la retroguardia bianconera. Arrivato, però, in area di rigore della Juve, conclude di sinistro non angolando il suo tiro. Di Gregorio, con i pugni, respinge la minaccia portata dal 'Bebote'.
Qualche occasione da ambo le parti nell'ultimo quarto d'ora—
Duplice chance per la Juventus al 34'. Sul cross, dalla destra, di Pierre Kalulu, David stoppa il pallone ma, nel momento del tiro, cicca la conclusione e scivola, favorendo la chiusura di Matteo Gabbia. Sulla respinta di quest'ultimo, però, arriva alla conclusione di destro Manuel Locatelli: pallone di molto sul fondo.
Conceição, al 38', brucia Davide Bartesaghi sulla fascia, va sul fondo e mette il pallone in area piccola: Gatti arriva alla deviazione, ma il pallone termina sul fondo. La grande chance per il Milan arriva al 43', quando Christian Pulisic - a sinistra - scarica il pallone dietro per Strahinja Pavlović, che crossa con il suo mancino per la testa di Giménez. Il colpo del messicano, però, termina di pochissimo sul fondo dal palo alla sinistra di Di Gregorio.
Kalulu, al 44', prova a sorprendere l'ex compagno di squadra Maignan con un diagonale sul secondo palo, ma senza fortuna. Nel minuto di recupero concesso dall'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) non succede nulla. Juventus-Milan 0-0 al 45'. Primo tempo equilibrato anche se, ai punti, si sono fatti preferire i bianconeri. Il Diavolo, per portare a casa la vittoria, dovrà essere ancora più bravo in difesa e sicuramente molto più efficiente in attacco.
