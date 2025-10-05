Pianeta Milan
Juventus-Milan, applausi e striscione per Allegri da parte del pubblico bianconero
Il pubblico della Juventus non ha dimenticato gli otto anni (2014-2019 e 2021-2024) di Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan, sulla sua panchina: ecco cos'è successo nel pre-partita dell'Allianz Stadium di Torino
Daniele Triolo 

Il pubblico della Juventus non ha dimenticato quanto Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, ha fatto sulla panchina bianconera nel corso degli otto anni (prima dal 2014 al 2019, poi dal 2021 al 2024) della sua gestione. I tifosi juventini, con il tecnico livornese, d'altronde hanno potuto festeggiare 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Juventus-Milan, che bel tributo dei bianconeri per Allegri!

Motivo per cui, nel pre-partita di Juventus-Milan, match della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo all'Allianz Stadium di Torino, i sostenitori della 'Vecchia Signora' hanno applaudito con grande calore il nome di Allegri durante la lettura delle formazioni ufficiali delle due squadre.

Ma non è tutto. Perché i tifosi della Curva Sud della Juventus gli hanno anche dedicato un eloquente striscione che recitava quanto segue. "Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri". E l'allenatore del Milan, seduto - ironia della sorte - in quella che è stata per tante stagioni la sua vecchia panchina, nonostante alla vigilia abbia provato a dissimulare qualsiasi sentimento, non ha potuto nascondere l'emozione durante il tributo di applausi a lui dedicato. Colta, con prontezza, dalle telecamere di 'DAZN'.

