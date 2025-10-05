Ma non è tutto. Perché i tifosi della Curva Sud della Juventus gli hanno anche dedicato un eloquente striscione che recitava quanto segue. "Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri". E l'allenatore del Milan, seduto - ironia della sorte - in quella che è stata per tante stagioni la sua vecchia panchina, nonostante alla vigilia abbia provato a dissimulare qualsiasi sentimento, non ha potuto nascondere l'emozione durante il tributo di applausi a lui dedicato. Colta, con prontezza, dalle telecamere di 'DAZN'.