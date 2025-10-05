Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Tudor: “Oggi dobbiamo pedalare. Nessuna gabbia per Modric”

Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla scelta di Jonathan David: "Scelgo in base alla partita, poi giocano tutti. Giocano anche quelli in panchina, che non entrano".

Sulla continuità di prestazione nei 90 minuti: "Ci può stare. La mia analisi è questa: nessuna squadra può giocare allo stesso modo tutto il tempo. Per me è importante che la squadra ci sia, che provi a fare le proprie cose. Abbiamo i nostri limiti, le nostre debolezze. Dobbiamo pedalare oggi".

Sulla scelta di Rugani: "Rugani è un giocatore affidabile. Ha nel suo bagaglio partite importanti. Kalulu a destra per fermare Pulisic e Rabiot che sono pericolosi in quella zona di campo".

Su Luka Modric: "Nessuna gabbia per Modric. Si gioca di squadra, di reparto. Che vinca il migliore!"

