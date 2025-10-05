Pianeta Milan
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"In questo momento si respira un clima positivo in spogliatoio. Siamo concentrati per questa partita, stiamo tutti focalizzati, non vediamo l'ora di affrontarla e vogliamo vincere. La chiave per vincere? Giochiamo tutti insieme con fiducia e grande energia: questo per me è l'importante stasera".

