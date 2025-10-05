Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Tare: “Leao è fondamentale per noi. Gimenez? Abbiamo fiducia in lui”

Calciomercato Milan, niente Leoni: i rossoneri ci riprovano. Ecco il talento
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Grande partita stasera, vogliamo vincere, vogliamo continuare così con belle partite e con vittorie, giochiamo con più fiducia, il mister riesce a darcela.”

Su Leao e i social, e il rapporto con Allegri:“Rispetto ai tempi nostri il mondo della comunicazione è cambiato totalmente, i giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché riescono a rispettare le regole che ci sono con le rispettive squadre adesso tutto è possibile. A Leao piace fare queste cose. Per quanto riguarda il rapporto tra Leao e Allegri è nato subito un buon feeling tra di loro. Max è un allenatore che sa stimolare, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Per noi è un giocatore fondamentale che deve dare il massimo, in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo da questo lungo infortunio che ha avuto”.

Su Santiago Gimenez: “È cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana è stato una bella sorpresa negli allenamenti perché sta bene, si sente e si vede. Abbiamo tanta fiducia in lui, lui la sente non solo da noi ma anche dai compagni, perciò sono convinto che stasera farà una grande partita e perché no, anche il suo primo gol in campionato”.

