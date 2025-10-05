Juventus-Milan 0-0 (90′): Pulisic e Leao, la sagra degli orrori | Serie A News

Pulisic sbaglia dal dischetto, Leão si divora due reti fatte

Allegri prova a cambiare qualcosa e, al 63', opera una doppia sostituzione. Fuori l'ammonito Youssouf Fofana e Giménez; dentro Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão, che colleziona, così, la sua 200esima presenza in maglia rossonera in campionato. Il neo-entrato Leão, al 67', vede Di Gregorio fuori dai pali e prova il tiro in porta da centrocampo: il pallone termina di poco alto sulla traversa. Subito dopo, triplice cambio per Tudor nella sua Juventus. Fuori Conceição, Jonathan David e Kenan Yıldız; dentro Loïs Openda, Khéphren Thuram e Dušan Vlahović.