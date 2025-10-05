Juventus-Milan 0-0 (90′): Pulisic e Leao, la sagra degli orrori | Serie A News

Dal dischetto, però, al 53', Christian Pulisic spiazza Michele Di Gregorio ma spedisce il pallone alle stelle. Occasione clamorosa fallita dal Milan. Lo statunitense prova a farsi perdonare, qualche istante più tardi, rientrando da sinistra per concludere con il destro da appena fuori l'area di rigore bianconera: diagonale ben parato a terra da Di Gregorio. Il Milan, nonostante lo shock, continua a spingere, ma deve stare sempre attento alle ripartenze ficcanti dei bianconeri, soprattutto quelle di Francisco Conceição.
Pulisic sbaglia dal dischetto, Leão si divora due reti fatte—
Allegri prova a cambiare qualcosa e, al 63', opera una doppia sostituzione. Fuori l'ammonito Youssouf Fofana e Giménez; dentro Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão, che colleziona, così, la sua 200esima presenza in maglia rossonera in campionato. Il neo-entrato Leão, al 67', vede Di Gregorio fuori dai pali e prova il tiro in porta da centrocampo: il pallone termina di poco alto sulla traversa. Subito dopo, triplice cambio per Tudor nella sua Juventus. Fuori Conceição, Jonathan David e Kenan Yıldız; dentro Loïs Openda, Khéphren Thuram e Dušan Vlahović.
Incredibile, al 73', quanto si divora Leão a due passi da Di Gregorio: sul cross, dalla sinistra, di Pulisic, il portoghese - indisturbato - spedisce fuori da mezzo metro. È l'ultima azione per Pulisic che, al 74', lascia il suo posto in campo a Christopher Nkunku. Fiammata della Juve al 75', con Openda che arriva al tiro da appena fuori area: conclusione imprecisa, nessun pericolo o brivido per Maignan. Ancora bianconeri al tiro, al 78', dalla distanza con Andrea Cambiaso, ma il tiro - molto debole - fa il solletico al portiere del Milan.
Tudor richiama in panchina Daniele Rugani, acciaccato, all'86' e punta su Filip Kostić. L'arbitro Guida concede 3' di recupero, all'inizio dei quali prima Leão - lanciato in porta da una palla illuminante di Luka Modrić - si fa murare da Di Gregorio a pochi passi dal gol; poi è Loftus-Cheek che non riesce a concludere verso la porta, ben chiuso da Kelly. Thuram, al 91', tira alle stelle l'ultima chance dei bianconeri. Juventus-Milan 0-0 al 90': la sensazione è che il Diavolo abbia perso due punti importanti, in una partita che si poteva sicuramente vincere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA