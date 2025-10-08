Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth il 7 febbraio 2026. Da un paio di giorni la UEFA ha dato il via libera 'in via eccezionale'. Ora manca solo l'ufficialità, che sarà garantita dall'approvazione della FIFA . Ma non si tratta dell'unica partita di un campionato europeo che verrà disputata lontano da casa, fuori dai confini nazionali. La UEFA, infatti, contestualmente alla richiesta di far giocare Milan-Como in Australia , ha approvato anche che Villarreal-Barcellona di LIGA spagnola si possa giocare fuori dalla Spagna. Più precisamente, si giocherà a Miami , negli Stati Uniti. In seguito a questa decisione, Fernando Roig - il presidente del Villarreal - ha dichiarato di star pensando a delle misure per non scontentare gli abbonati del 'submarino amarillo'. Si spera che anche in Italia, dalle parti di casa Milan , ci possa essere la medesima attenzione nei confronti dei tifosi.

Le parole di Fernando Roig: "Per il Villarreal CF questa è un'opportunità storica per continuare a crescere e acquisire visibilità in un paese importante come gli Stati Uniti. Con questa iniziativa potremo raggiungere tifosi da altre parti del mondo e continuare a espandere i marchi del club e di LALIGA. Sappiamo che questa partita in trasferta avrà un impatto sui nostri abbonati. Ed è per questo che adotteremo misure significative per compensarli. Siamo fiduciosi che sarà una grande esperienza".