Milan-Como di Serie A si giocherà a Perth il 7 febbraio 2026. Da un paio di giorni la UEFA ha dato il via libera 'in via eccezionale'. Ora manca solo l'ufficialità, che sarà garantita dall'approvazione della FIFA. Ma non si tratta dell'unica partita di un campionato europeo che verrà disputata lontano da casa, fuori dai confini nazionali. La UEFA, infatti, contestualmente alla richiesta di far giocare Milan-Como in Australia, ha approvato anche che Villarreal-Barcellona di LIGA spagnola si possa giocare fuori dalla Spagna. Più precisamente, si giocherà a Miami, negli Stati Uniti. In seguito a questa decisione, Fernando Roig - il presidente del Villarreal - ha dichiarato di star pensando a delle misure per non scontentare gli abbonati del 'submarino amarillo'. Si spera che anche in Italia, dalle parti di casa Milan, ci possa essere la medesima attenzione nei confronti dei tifosi.
Villarreal-Barcellona a Miami, Roig: “Capiamo gli abbonati, adotteremo misure per compensarli”
Oltre a Milan-Como a Perth, la UEFA ha approvato che si giochi Villarreal-Barcellona di Liga a Miami. Ecco le parole del presidente del Villarreal ai tifosi della sua squadra
La Liga a Miami, le parole del presidente del Villareal—
Le parole di Fernando Roig: "Per il Villarreal CF questa è un'opportunità storica per continuare a crescere e acquisire visibilità in un paese importante come gli Stati Uniti. Con questa iniziativa potremo raggiungere tifosi da altre parti del mondo e continuare a espandere i marchi del club e di LALIGA. Sappiamo che questa partita in trasferta avrà un impatto sui nostri abbonati. Ed è per questo che adotteremo misure significative per compensarli. Siamo fiduciosi che sarà una grande esperienza".
