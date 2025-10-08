È bastato pochissimo tempo ad Adrien Rabiot per prendersi il Milan. Arrivato a Milanello al termine della prima sosta nazionali della stagione, dopo due allenamenti Allegri lo ha schierato titolare contro il Bologna. Da quel momento, non è più uscito dal campo: ha giocato sempre da titolare, disputando per intero tutte le gare. Sembra già evidente la sua centralità dentro la squadra, e non solo a livello tecnico. Infatti, insieme a Luka Modric, pare aver fatto cambiare la mentalità a tutto il gruppo. Quando parla anche fuori dal campo lo fa da leader. È successo sia ieri sia oggi in due interviste. La prima per 'Le Figaro', la seconda per 'La Gazzetta dello Sport'. Paolo Marcello ai microfoni di 'TMW Radio' ha commentato la sua leadership e queste due interviste.
Paolo Marcello ai microfoni di 'TMW Radio' ha commentato le dichiarazioni di questi giorni di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, per 'Le Figaro' e 'La Gazzetta dello Sport'
Milan, Marcello su Rabiot—
Le parole del giornalista: "Mi piace Rabiot, perché si sente di dire quello che pensa. Su Leao ha ragione, è quello che pensiamo tutti. Con il portoghese si sta provando un po' tutto, quindi ben venga anche uno sprono mediatico".
