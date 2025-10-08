Allegri si è evoluto? In quest'ultimo periodo spesso si sta sentendo questa domanda. Probabilmente la risposta giusta è no. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Milan a più di dieci anni di distanza dalla prima volta, è sempre lo stesso. Di sciuro, ha affinato alcune conoscenze dal punto di vista tecnico-tattico, ma la base è sempre la stessa. Il suo grande punto di forza resta la gestione del gruppo, delle risorse umane in spogliatoio. Questo lavoro mentale e psicologico sembra già evidente nell'inizio di questa stagione per il club rossonero. L'allenatore, insieme ad alcuni nuovi leader tecnici e carismatici (Modric e Rabiot su tutti), ha trasformato una squadra sgonfia e molle in una squadra affamata, sempre sul pezzo. Proprio rispetto a questo ottimo inizio di stagione, Serse Cosmi ha fatto alcune considerazioni nel corso di un'intervista per 'Calcissimo'. Inoltre, ha parlato anche di Modric.