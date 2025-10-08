Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista presente sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrocampista francese in poco tempo è già diventato leader tecnico e temperamentale della squadra. Lo hanno testimoniato le sue ottime prestazioni in campo. Inoltre, lo testimonia l'affidamento nei suoi confronti da parte di Allegri, che lo ha subito messo in campo e non lo ha più tolto da quando è stato a disposizione. Tra i vari passaggi dell'intervista (in cui parla già da leader dello spogliatoio, appunto), Rabiot ha detto che Leao ha 26 anni, non è più giovane e non c'è più tempo da perdere. Nel pomeriggio a 'TMW Radio', Stefano Impallomeni ha commentato, condividendola, questa affermazione.