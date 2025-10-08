Davide Bartesaghi sta vivendo un periodo molto positivo. Oltre a essere reduce da una buona prestazione all'Allianz Stadium di Torino in Juventus-Milan, Silvio Baldini lo ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale azzurra U21. La partita contro i bianconeri è stata la sua prima disputata per 90 minuti interi in Serie A. Ciò testimonia la fiducia che in lui ripone Massimiliano Allegri. Il terzino del Milan, parlando a 'Mediaset' (qui l'intervista completa), ci ha tenuto a ringraziare sia Baldini sia Allegri e ha parlato del suo momento di forma.