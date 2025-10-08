Davide Bartesaghi sta vivendo un periodo molto positivo. Oltre a essere reduce da una buona prestazione all'Allianz Stadium di Torino in Juventus-Milan, Silvio Baldini lo ha convocato per i prossimi impegni della Nazionale azzurra U21. La partita contro i bianconeri è stata la sua prima disputata per 90 minuti interi in Serie A. Ciò testimonia la fiducia che in lui ripone Massimiliano Allegri. Il terzino del Milan, parlando a 'Mediaset' (qui l'intervista completa), ci ha tenuto a ringraziare sia Baldini sia Allegri e ha parlato del suo momento di forma.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Bartesaghi: “Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno”
INTERVISTE
Bartesaghi: “Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno”
Davide Bartesaghi, giovane terzino del Milan, ha parlato a 'Mediaset' del suo momento di forma dopo la convocazione in Nazionale U21
Milan, Bartesaghi sul suo momento di forma—
LEGGI ANCHE: Bernardi su Allegri da bordocampo: "A volte esagera per aiutare o svegliare la squadra">>>
Le parole di Bartesaghi: "La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno". Bartesaghi parla anche delle belle parole di Baldini e Allegri: "Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio. Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA