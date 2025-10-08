Massimiliano Allegri e Demetrio Albertini hanno due cose in comune. La prima è il passato da calciatori e in particolare da centrocampisti. La seconda è il legame con i colori rossoneri. Albertini, infatti, ha giocato per molti anni al Milan e conosce bene l'ambiente, sa cosa significa vincere dalle parti di Milanello. Allo stesso modo, Allegri non ha mai nascosto l'affetto per la prima squadra con cui ha vinto un trofeo importante, ossia lo Scudetto nella stagione 2010/11 (il diciottesimo della storia del club). All'interno di un'intervista per 'Tuttosport' a Demetrio Albertini è stata fatta una domanda sul tecnico livornese. Di seguito, si riporta la sua risposta.