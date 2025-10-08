Massimiliano Allegri e Demetrio Albertini hanno due cose in comune. La prima è il passato da calciatori e in particolare da centrocampisti. La seconda è il legame con i colori rossoneri. Albertini, infatti, ha giocato per molti anni al Milan e conosce bene l'ambiente, sa cosa significa vincere dalle parti di Milanello. Allo stesso modo, Allegri non ha mai nascosto l'affetto per la prima squadra con cui ha vinto un trofeo importante, ossia lo Scudetto nella stagione 2010/11 (il diciottesimo della storia del club). All'interno di un'intervista per 'Tuttosport' a Demetrio Albertini è stata fatta una domanda sul tecnico livornese. Di seguito, si riporta la sua risposta.
Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta andando bene, forse oltre le aspettative. Ecco il giudizio di Demetrio Albertini - ex centrocampista rossonero - in merito nel corso di un'intervista per 'Tuttosport'
Milan, il giudizio di Albertini su Allegri—
L'impatto di Allegri: "Max è sicuramente un tecnico che conosce l’ambiente e il campionato italiano. Quando prendi uno come Max le aspettative sono di alto livello. Per quanto riguarda Tare è un direttore che sa anche occuparsi dello spogliatoio, il che è molto importante, ve lo garantisco".
