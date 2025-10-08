Nella giornata di ieri, nel corso di un'intervista per 'Le Figaro' , Adrien Rabiot si è detto contrario alla decisione di giocare Milan-Como a Perth , in Australia. Pur non essendo d'accordo, ha dichiarato che si adatterà, come sempre fanno i giocatori per rispetto della loro società. In ogni caso, la dichiarazione di Rabiot non è piaciuta affatto a Luigi De Siervo , l'amministratore delegato della Serie A , che ha risposto al francese con toni piuttosto bruschi. A 'TMW Radio', Stefano Impallomeni ha dato il suo parere sulla vicenda.

Il commento di Impallomeni: "C'è un certo malessere, è un clima non proprio sereno e De Siervo avrebbe potuto rispondere in maniera più diplomatica. Metterla sul discorso dei soldi, dei privilegi, non è bello. C'è tutto, c'è un dissenso di un giocatore che chiedeva di trovare una soluzione diversa, mi sembra demagogico rispondere così. E' una comunità, ognuno ha un ruolo e guadagna quello che guadagna. De Siervo fa parte di questa comunità come Rabiot e ci dovrebbe essere un chiarimento. C'è un'Italia che rischia di non andare ancora al Mondiale e non affrontiamo temi che sono davvero importanti, come quello della riforma dei campionati e degli stadi. Se la crisi è oggettiva, andiamo avanti con le riforme".