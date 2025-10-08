Negli ultimi anni la corsia di sinistra del Milan ha avuto un padrone indiscusso: Theo Hernandez. Quest'estate, dopo cinque stagioni in rossonero, il terzino francese ha salutato Milano e si è accasato alla corte dell'ex rivale Simone Inzaghi all'Al Hilal, in Arabia. Al suo posto, la dirigenza rossonera ha scelto di acquistare Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano ex Brighton. Il nuovo numero 2 ora è il titolare sulla fascia sinistra nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Pronto a fare le sue veci in caso di assenza, poi, c'è Davide Bartesaghi. Quest'ultimo ha sostituito egregiamente l'ecuadoriano sia in Coppa Italia contro il Lecce sia, soprattutto, contro la Juventus in Serie A. Le sue buone prestazione hanno convinto Silvio Baldini a richiamarlo in Nazionale U21. Attualmente, si trova in ritiro proprio con gli azzurrini e da lì ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Mediaset'. Tra queste, quella sul suo punto di riferimento calcistico nel suo ruolo.