Milan, Ambrosini: 'Leao? Ecco cosa deve tirare fuori'. Modric come Maldini

Il Milan, in queste prime 6 giornate di campionato, ha totalizzato una sconfitta, un pareggio e quattro vittorie: "Mi è piaciuta perché ha un ottimo spirito e una notevole organizzazione. La conferma arriva dai gol subiti: l'ultimo su azione è stato la rovesciata di Bonazzoli alla prima giornata... Se non sei solido, non riesci a tenere la porta imbattuta in quattro delle prime sei gare di campionato. La mano di Allegri si vede chiaramente". L'ex centrocampista Massimo Ambrosini parla così dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Il centrocampo è forte, molto forte, ma gli esterni possono e devono crescere. E poi ci sono gli attaccanti: secondo me bisogna capire come le due punte del 3-5-2 coesisteranno. Soprattutto quando Leao sarà al top della condizione".