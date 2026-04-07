«Clima negativo della Serie A? Non ho la bacchetta magica, siamo tutti colpevoli. Parlo dei social, dei tifosi, a volte anche dei giornalisti. Piace la critica, piace esaltare le cose negative, e invece il calcio dovrebbe essere un gioco. A partire dai giovani. Siamo tutti colpevoli, dovremo cambiare un po’ l’approccio a questo mondo e a questo bellissimo gioco che fa innamorare i bambini e i tifosi. Non invece chi gufa e chi spara… qualcosa che non si può dire»