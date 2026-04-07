PIANETAMILAN news milan interviste Chivu: “Clima negativo in Serie A? Siamo tutti colpevoli, ecco perchè”

INTERVISTE

Chivu: “Clima negativo in Serie A? Siamo tutti colpevoli, ecco perchè”

Chivu: “Clima negativo in Serie A? Siamo tutti colpevoli, ecco perchè” - immagine 1
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla Serie A e sulla sua tossicità...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto con Milan e Napoli, dopo il successo contro la Roma di Gasperini. L'allenatore nerazzurro ha voluto commentare il brutto clima che si respira in Serie A, suggerendo cosa bisognerebbe fare per migliorarlo. Ecco, di seguito, le sue parole.

Ambiente tossico in Serie A? Parla Chivu

—  

«Siamo felici e soddisfatti, vincere oggi era importante. Questa squadra dà segni di maturità. Magari nelle ultime gare, nella ripresa, ha avuto qualche calo, ma oggi ci siamo presentati con lo spirito giusto, essere dominanti e chiudere la partita».

LEGGI ANCHE

«Clima negativo della Serie A? Non ho la bacchetta magica, siamo tutti colpevoli. Parlo dei social, dei tifosi, a volte anche dei giornalisti. Piace la critica, piace esaltare le cose negative, e invece il calcio dovrebbe essere un gioco. A partire dai giovani. Siamo tutti colpevoli, dovremo cambiare un po’ l’approccio a questo mondo e a questo bellissimo gioco che fa innamorare i bambini e i tifosi. Non invece chi gufa e chi spara… qualcosa che non si può dire»

Leggi anche
Sabatini: “Solo con Allegri il Milan avrebbe potuto fare un campionato così”
Tacchinardi: “Il Milan ha fatto troppo poco, non riesce a salire di livello”

© RIPRODUZIONE RISERVATA