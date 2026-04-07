Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juventus, ha voluto spendere alcune parole su Napoli-Milan , match vinto dagli azzurri di Conte grazie al gol di Politano all'80esimo minuto di Gioco. l'ex bianconero ha voluto commentare la prestazione dei rossoneri, dicendo che il Milan dovrebbe osare di più. Inoltre, Tacchianardi si è voluto soffermare sulla figura di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il primo tempo è stato noioso, poi nella ripresa il Napoli ha messo più intensità, mentre il Milan ha fatto troppo poco. E' una squadra che non riesce a salire di livello. Gioca con un blocco basso e poi riparte in contropiede, ma il Milan dovrebbe osare di più. Allegri ha detto poi nel post-partita che avrebbe potuto dare prima una scossa alla squadra, ma la sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Se Modric non gira, questa squadra non gira".