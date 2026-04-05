"Questo lo dovete spiegare voi, io vedo sento e ascolto. Dopo la Juve si è creata una gogna mediatica, fino a quando si tratta dell'Inter diventa così. Poi quando ci sono episodi a sfavore dell'Inter non si dice mai nulla. Noi accettiamo tutti i pensieri, storicamente chi è primo in classifica è più odiato. Rappresentiamo tifosi meravigliosi e i giocatori cercano di dare qualcosa di importante, la colpa non è dei giocatori dell'Inter. Un orgoglio per noi avere i giocatori che rappresentano l'Italia, poi le partite si possono perdere e vincere, si cerca di dare sempre il meglio".

Inter, Chivu: "Ho lasciato Bastoni con le stampelle, poi l'ho visto in Nazionale" — Chivu, poi, ha parlato di come dovrà gestire l'Inter i due mesi finali di questa stagione che la vede prima in classifica, a quota 69 punti, davanti a Milan (63) e Napoli (62) che si affrontano domani sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Anche dal punto di vista emotivo, soprattutto in alcuni suoi importanti giocatori. In primis Alessandro Bastoni che, dopo Inter-Juventus, sembra essere entrato in una spirale negativa dalla quale fatica ad uscire.

"Ho parlato prima di qualità umane e valori, il gruppo ha imparato dal passato, conta quello che siamo noi oggi. Ci siamo rimboccati le maniche, parlo anche di Bastoni che ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in Nazionale. i giocatori accettano ogni critica, c'è scarsa riconoscenza nel mondo del calcio. Lui lo ha fatto e anche gli altri ci mettono la faccia".

"Lui è dispiaciuto dell'accaduto, ma è stato sostenuto. Ci ha messo la faccia" — La chiosa di Chivu, alla vigilia di Inter-Roma, proprio sulle condizioni 'psicologiche' di Bastoni al momento: "Conta il rispetto dei compagni, lui è dispiaciuto dell'accaduto ma è stato sostenuto. La faccia l'ha messa, lui si è presentato con quello che aveva a disposizione. Nonostante le difficoltà ha dato tanto, per me lui ha dato tanto, ha fatto dieci giorni di stampelle e ci ha messo la faccia. Conta quello che ricevi, lui ha messo la faccia".