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Chivu: “Gogna mediatica quando si tratta dell’Inter. Poi quando ci sono episodi a sfavore …”

Chivu: 'Gogna mediatica quando si tratta dell'Inter. Poi quando ci sono episodi a sfavore ...'
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ci è andato giù pesante, ieri, in conferenza stampa ad Appiano Gentile in occasione della presentazione della sfida di questa sera a 'San Siro' contro la Roma. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Questa sera, alle ore 20:45, l'Inter di Cristian Chivu ospiterà a 'San Siro' la Roma di Gian Piero Gasperini per il posticipo domenicale della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 e ieri, in conferenza stampa nel centro sportivo dei nerazzurri ad Appiano Gentile, Chivu ha presentato la partita.

Il tecnico rumeno ha utilizzato toni duri, specialmente su alcune tematiche. A Chivu è stato fatto notare, per esempio, come la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in U.S.A., Canada e Messico sia stata fatta passare un po' come il fallimento del 'blocco Inter' in Nazionale. E la risposta dell'allenatore nerazzurro non è stata certo diplomatica.

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"Questo lo dovete spiegare voi, io vedo sento e ascolto. Dopo la Juve si è creata una gogna mediatica, fino a quando si tratta dell'Inter diventa così. Poi quando ci sono episodi a sfavore dell'Inter non si dice mai nulla. Noi accettiamo tutti i pensieri, storicamente chi è primo in classifica è più odiato. Rappresentiamo tifosi meravigliosi e i giocatori cercano di dare qualcosa di importante, la colpa non è dei giocatori dell'Inter. Un orgoglio per noi avere i giocatori che rappresentano l'Italia, poi le partite si possono perdere e vincere, si cerca di dare sempre il meglio".

Inter, Chivu: "Ho lasciato Bastoni con le stampelle, poi l'ho visto in Nazionale"

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Chivu, poi, ha parlato di come dovrà gestire l'Inter i due mesi finali di questa stagione che la vede prima in classifica, a quota 69 punti, davanti a Milan (63) e Napoli (62) che si affrontano domani sera allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Anche dal punto di vista emotivo, soprattutto in alcuni suoi importanti giocatori. In primis Alessandro Bastoni che, dopo Inter-Juventus, sembra essere entrato in una spirale negativa dalla quale fatica ad uscire.

"Ho parlato prima di qualità umane e valori, il gruppo ha imparato dal passato, conta quello che siamo noi oggi. Ci siamo rimboccati le maniche, parlo anche di Bastoni che ho lasciato con le stampelle e poi l'ho visto in Nazionale. i giocatori accettano ogni critica, c'è scarsa riconoscenza nel mondo del calcio. Lui lo ha fatto e anche gli altri ci mettono la faccia".

"Lui è dispiaciuto dell'accaduto, ma è stato sostenuto. Ci ha messo la faccia"

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La chiosa di Chivu, alla vigilia di Inter-Roma, proprio sulle condizioni 'psicologiche' di Bastoni al momento: "Conta il rispetto dei compagni, lui è dispiaciuto dell'accaduto ma è stato sostenuto. La faccia l'ha messa, lui si è presentato con quello che aveva a disposizione. Nonostante le difficoltà ha dato tanto, per me lui ha dato tanto, ha fatto dieci giorni di stampelle e ci ha messo la faccia. Conta quello che ricevi, lui ha messo la faccia".

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