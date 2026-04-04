Milan, Allegri: 'In 15 giorni si può rovesciare ciò che hai fatto in 7 mesi'

Quando il Milan guarderà solo in alto? "Quando la matematica ci darà la certezza di essere nelle prime quattro. Il calcio è bellissimo, meraviglioso. Però in 15 giorni si può rovesciare ciò che hai fatto in sette mesi. Non dobbiamo esternare il fatto di voler vincere o guardare sopra. Non serve a niente. Quando si lavora in una squadra come il Milan devi avere ambizione. Poi tra avere ambizione e vincere ne passa. Quindi noi dobbiamo guardare dietro. Il destino per la Champions League è nelle nostre mani, così come i nerazzurri per lo Scudetto".