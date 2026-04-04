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Allegri frena: “Noi dobbiamo guardare dietro. In 15 giorni si può rovesciare ciò che hai fatto in 7 mesi”

Milan, Allegri: 'In 15 giorni si può rovesciare ciò che hai fatto in 7 mesi'
Durante la conferenza stampa pre Napoli-Milan, Massimiliano Allegri ha ribadito quello che deve fare il Diavolo per non buttare il lavoro fatto. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Archiviata la deludente sosta per le Nazionali, è tempo di tornare alla normalità. Oggi è cominciata la 31^ giornata di Serie A che vede due big match fondamentali per la lotta Scudetto. Parliamo di Inter-Roma e Napoli-Milan.

In vista del match del 'Maradona', oggi pomeriggio Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa da Milanello, gremita di tifosi arrivati per supportare la squadra e spingerla verso una vittoria che darebbe un senso diverso al finale di stagione del Diavolo. Tra i passaggi più significativi, ecco le parole del toscano sul valore della giornata ai fini dei verdetti finali, ma anche sulle ambizioni del Milan.

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Sull'importanza di questa giornata in vista del finale: "Potrebbe essere decisivo. Un turno importante, decisivo. Mancano poi altre 7 partite, ma potrebbe".

Quando il Milan guarderà solo in alto? "Quando la matematica ci darà la certezza di essere nelle prime quattro. Il calcio è bellissimo, meraviglioso. Però in 15 giorni si può rovesciare ciò che hai fatto in sette mesi. Non dobbiamo esternare il fatto di voler vincere o guardare sopra. Non serve a niente. Quando si lavora in una squadra come il Milan devi avere ambizione. Poi tra avere ambizione e vincere ne passa. Quindi noi dobbiamo guardare dietro. Il destino per la Champions League è nelle nostre mani, così come i nerazzurri per lo Scudetto".

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