Milan, Allegri: 'Leao sta bene, domani deciderò. E su Giménez ...'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Sulla situazione in avanti: "Domani pomeriggio facciamo l'ultimo allenamento e poi deciderò. Un vantaggio o svantaggio è che quando ne hai tanti puoi fare cambi e fare casino. Rafa Leao sta bene, Pulisic pure, Gimenez ha tanto entusiasmo, è un altro ragazzo come fiducia in se stesso, il fastidio alla caviglia lo ha condizionato. Fullkrug sta bene, Ruben pure".
Se Rafa Leao può giocare titolare: "Vediamo domani. Sicuramente serve gente di tecnica". Infine, le condizioni del 'Bebote' Giménez e se domani può giocare: "Sì, è recuperato e sono molto contento. All'inizio era sofferente. Abbiamo giocatori con caratteristiche precise".
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