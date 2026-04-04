Milan, Allegri: 'Leao sta bene, domani deciderò. E su Giménez ...'

Sulla situazione in avanti: "Domani pomeriggio facciamo l'ultimo allenamento e poi deciderò. Un vantaggio o svantaggio è che quando ne hai tanti puoi fare cambi e fare casino. Rafa Leao sta bene, Pulisic pure, Gimenez ha tanto entusiasmo, è un altro ragazzo come fiducia in se stesso, il fastidio alla caviglia lo ha condizionato. Fullkrug sta bene, Ruben pure".