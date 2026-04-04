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Verso Napoli-Milan, Allegri: “Chi in attacco? Quando ne hai tanti puoi fare cambi e fare casino”

Milan, Allegri: 'Leao sta bene, domani deciderò. E su Giménez ...'
Durante la conferenza stampa pre Napoli-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato delle possibili scelte in attacco per la gara del 'Maradona'
Redazione

Oggi si è tornati a parlare di Milan e di Serie A, insomma di normalità. Terminata la sosta per le Nazionali, Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa da Milanello (gremita di tifosi per spingere la squadra) il big match col Napoli, in programma lunedì sera alle ore 20:45 allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

In particolare, il tecnico rossonero ha fatto il punto della situazione sull'attacco e sulle condizioni di Rafael Leao e Santiago Giménez, entrambi rientrati da poco da due infortuni.

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Sulla situazione in avanti: "Domani pomeriggio facciamo l'ultimo allenamento e poi deciderò. Un vantaggio o svantaggio è che quando ne hai tanti puoi fare cambi e fare casino. Rafa Leao sta bene, Pulisic pure, Gimenez ha tanto entusiasmo, è un altro ragazzo come fiducia in se stesso, il fastidio alla caviglia lo ha condizionato. Fullkrug sta bene, Ruben pure".

Se Rafa Leao può giocare titolare: "Vediamo domani. Sicuramente serve gente di tecnica". Infine, le condizioni del 'Bebote' Giménez e se domani può giocare: "Sì, è recuperato e sono molto contento. All'inizio era sofferente. Abbiamo giocatori con caratteristiche precise".

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