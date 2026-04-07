"Per il Napoli la partita l'hanno cambiata i cambi di Politano e Alisson e lo spostamento da prima punta di McTominay. Credo che Conte possa essere soddisfatto. Il Milan non l'ho visto male nel primo tempo, era propositivo in avanti e nel pressing. Poi il Napoli ha fatto gol con Politano e il Milan no, anche se è innegabile che Allegri, a dieci minuti dalla fine, si stava portando a casa volentieri il pari. Il Napoli ha gli stessi punti dell'anno scorso, mentre il Milan ha 15 punti in più. Se si dice che solo con Conte avrebbe potuto ripetere la scorsa stagione, allora allo stesso tempo si può dire che solo con Allegri il Milan avrebbe potuto fare un campionato così".