“Uno senza niente davanti, senza punte, è riuscito a crescere creando. Non aveva la punta titolare, non aveva la riserva, non aveva la riserva della riserva, poi ha tolto la riserva della riserva della riserva e ha finito senza punte ma ha fatto dieci minuti dalla fine il gol vittoria con l’utilizzo dei subentrati. L’altro, con cinque punte tutte schierate a turno, non ha parato mai Milinkovic-Savic.