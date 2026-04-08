Andrej Kostic è uno dei profili più intriganti su cui il Milan ha deciso di investire in prospettiva. Il centravanti mancino montenegrino, classe 2007, arriverà la prossima estate dal Partizan Belgrado ed è già stato ufficializzato dal club rossonero. Un’operazione che conferma la linea societaria orientata alla valorizzazione dei giovani talenti. Attaccante moderno, strutturato fisicamente ma dotato anche di buona tecnica di base, Kostic viene descritto dagli addetti ai lavori come un numero nove capace di attaccare la profondità e lavorare per la squadra. In patria è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.