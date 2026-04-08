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Brnovic: “Sono sicuro che prima o poi Kostic diventerà uno dei migliori centravanti d’Europa”

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Ivan Brnovic così sulle potenzialità di Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan: le sue parole ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'
Redazione PM

Andrej Kostic è uno dei profili più intriganti su cui il Milan ha deciso di investire in prospettiva. Il centravanti mancino montenegrino, classe 2007, arriverà la prossima estate dal Partizan Belgrado ed è già stato ufficializzato dal club rossonero. Un’operazione che conferma la linea societaria orientata alla valorizzazione dei giovani talenti. Attaccante moderno, strutturato fisicamente ma dotato anche di buona tecnica di base, Kostic viene descritto dagli addetti ai lavori come un numero nove capace di attaccare la profondità e lavorare per la squadra. In patria è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

A delinearne meglio caratteristiche e margini di crescita è stato Ivan Brnovic, suo ex allenatore ai tempi del Buducnost, intervenuto in esclusiva ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Kostic è un giocatore particolare. Se l'allenatore si fida di lui ed entra nei meccanismi della squadra, può diventare una stella. Sono sicuro però che la sua etica del lavoro prima o poi lo porterà a diventare uno dei migliori centravanti d'Europa”.

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