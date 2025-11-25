L'ex centrocampista rossonero Lucas Biglia, che ha indossato la casacca del Milan dal 2017 al 2020, ha raccontato ai microfoni di diretta.it alcuni retroscena legati al suo passaggio in rossonero dalla Lazio, avvenuto per l'appunto nell'estate del 2017. Il centrocampista argentino si è poi spostato a parlare di gli tare, ex DS della Lazio ora al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Avevo già firmato un pre contratto con il Milan e gennaio, perché avevo deciso di andare via nonostante Inzaghi avesse puntato su di me. Lo ringraziai ma gli dissi che avevo 31 anni e che dopo il mancato rinnovo del contratto sarei andato al Milan, che era pronto a cambiare proprietà. Ci fu un braccio di ferro perché Lotito non rispondeva all'offerta via mail e mi voleva ad Auronzo per il ritiro. Alla fine mi recai in ritiro di notte, e il giorno dopo c'erano 5.000 tifosi pronti a insultarmi".
Su Tare: "Quando lavori con una proprietà straniera non è facile, ma se gli danno spazio e tempo potrà fare molto bene".
