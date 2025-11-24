Pianeta Milan
Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il derby tra Inter e Milan e in particolare ha speso belle parole per Pulisic. Ecco le sue parole a Pressing
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Riccardo Trevisani è stato ospite del programma di Mediaset 'Pressing'. Dopo il duro commento sul rigore conquistato su Thuram, il telecronista ha commentato il derby tra Inter e Milan. Ecco le sue parole.

"Non avere le coppe, come ha dimostrato l'anno scorso il Napoli, è un vantaggio gigante. Il Milan sta facendo benissimo negli scontri diretti, ora deve cercare di affrontare meglio le squadre che si chiudono e giocare in modo migliorare. Quando va in vantaggio il Milan gioca sempre bene, è il prima che è faticoso".

Il giornalista si è poi soffermato su Pulisic, autore del gol che ha deciso la partita: "Ogni volta che Pulisic tocca la palla dà la sensazione che può succedere qualcosa. E' un giocatore che fa proprio la differenza". E i numeri danno completamente ragione a Trevisani: in questa stagione Pulisic ha giocato 10 partite con la maglia rossonera segnando 7 gol e servendo due assist in tutte le competizioni.

