PIANETAMILAN news milan interviste Krol: “Il giorno del debutto di Rivera con il Milan ero allo stadio con mio padre. Gli ho detto che…”

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Krol: “Il giorno del debutto di Rivera con il Milan ero allo stadio con mio padre. Gli ho detto che…”

Milan, Krol: 'Ero allo stadio con mio padre quando Rivera ha debuttato'
Il retroscena di Ruud Krol sul debutto di Rivera con la maglia del Milan: l'intervista della 'Gazzetta dello Sport' all'ex difensore del Napoli
Redazione PM

L'ex difensore olandese Ruud Krol ha parlato del Milan e di Gianni Rivera in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul suo primo contatto con il Milan: "Volevo diventare un grande calciatore. Anche mio padre lo era, dilettante, ma a prescindere da questo era un grandissimo appassionato. Mi portava sempre a vedere l’Olanda e, più la vedevo, più cresceva in me la voglia di arrivare fin lì. Una volta eravamo in vacanza sul lago di Como, vide un manifesto che anticipava una partita del Milan e mi portò a vederla".

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Su Gianni Rivera: "E sa perché fu storica? Fu il debutto di Gianni Rivera che non aveva nemmeno 17 anni. Quel giorno vidi anche uno stadio italiano per la prima volta. Che atmosfera incredibile. A fine partita ho guardato mio padre e ho detto: «In futuro voglio giocare anch’io in Italia». Ho anche giocato contro Rivera nel 1974".

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