Milan, Krol: 'Ero allo stadio con mio padre quando Rivera ha debuttato'

Su Gianni Rivera: "E sa perché fu storica? Fu il debutto di Gianni Rivera che non aveva nemmeno 17 anni. Quel giorno vidi anche uno stadio italiano per la prima volta. Che atmosfera incredibile. A fine partita ho guardato mio padre e ho detto: «In futuro voglio giocare anch’io in Italia». Ho anche giocato contro Rivera nel 1974".