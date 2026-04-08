Milan, Krol: 'Ero allo stadio con mio padre quando Rivera ha debuttato'

Il retroscena di Ruud Krol sul debutto di Rivera con la maglia del Milan: l'intervista della 'Gazzetta dello Sport' all'ex difensore del Napoli
L'ex difensore olandese Ruud Krol ha parlato del Milan e di Gianni Rivera in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
Sul suo primo contatto con il Milan: "Volevo diventare un grande calciatore. Anche mio padre lo era, dilettante, ma a prescindere da questo era un grandissimo appassionato. Mi portava sempre a vedere l’Olanda e, più la vedevo, più cresceva in me la voglia di arrivare fin lì. Una volta eravamo in vacanza sul lago di Como, vide un manifesto che anticipava una partita del Milan e mi portò a vederla".