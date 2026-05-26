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Scontro totale sul fallimento del Milan, Trevisani: “Figura barbina”, poi la replica di Sabatini: “Espatria”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
La sconfitta del Milan nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari continua ad accendere il dibattito: parole di fuoco a 'Pressing' tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini
Redazione PM

La sconfitta del Milan contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato ha scatenato diverse polemiche. Il popolo rossonero ha espresso il proprio malcontento per la mancata qualificazione in Champions League, mentre Gerry Cardinale sta preparando una vera e propria rivoluzione, guidata da Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto appreso, Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovrebbero essere sollevati dal proprio incarico nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore.

Fallimento Milan, scontro totale tra Trevisani e Sabatini

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Dopo il clamoroso flop del Milan di Massimiliano Allegri, i due opinionisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani si sono scontrati duramente sulle responsabilità del disastro rossonero. Di seguito, una ricostruzione della loro discussione durante la trasmissione 'Pressing', in onda sulle reti di 'SportMediaset'.

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Il dibattito si accende quando Carlo Pellegatti menziona l'interesse del Napoli per Allegri come sostituto di Antonio Conte. Trevisani punzecchia subito sul fatto che il direttore sportivo Giovanni Manna avesse ormai visto il verdetto di San Siro: “Sì, ma siccome il Napoli giocava alle ore 18, avrà visto com'è andata Milan-Cagliari. Si è parlato sempre esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri”.

Sabatini interviene immediatamente in difesa dell'allenatore del Milan, citando l'intervista rilasciata il giorno precedente da Modric: “Non solo Manna pensava ad Allegri. Ventiquattro ore fa, proprio a Sportmediaset, ha parlato Luka Modric. Siccome tutto può essere, magari Modric ne capisce meno di te di calcio. E Modric ha detto che Allegri è stato uno dei suoi migliori allenatori”.

Botta e risposta in diretta

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La replica di Trevisani: “Può succedere di tutto, anche che io e te parliamo assieme di calcio”. Sabatini ribatte ricordando le passate dichiarazioni del collega, ma Trevisani incalza sul piazzamento finale: “E ha fatto quinto in classifica... Pensa te...”.

I toni si alzano ulteriormente quando Sabatini accusa il giornalista di sminuire le testimonianze dirette dei calciatori: “A Sportmediaset la gente sente le parole di Modric e poi deve sentire Trevisani che si mette a fare le battutine... Ma dai... Fai una cosa, espatria”. Trevisani non arretra e lancia l'affondo: “Ma siete voi che dovete espatriare, avete fatto una figura barbina. Il Milan ha fatto una partita che non si può raccontare, la figura più brutta della storia. Risultato sicuro, Rabiot, tutto fantastico...”. La discussione si chiude con l'ultima replica di Sabatini: “Qui la storia è la tua, di tutte le cose che hai detto da quando sei a Pressing. Ci sono tutte le registrazioni di quello che hai detto. Falla finita, che non ne hai indovinata una”.

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