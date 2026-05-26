Il dibattito si accende quando Carlo Pellegatti menziona l'interesse del Napoli per Allegri come sostituto di Antonio Conte. Trevisani punzecchia subito sul fatto che il direttore sportivo Giovanni Manna avesse ormai visto il verdetto di San Siro: “Sì, ma siccome il Napoli giocava alle ore 18, avrà visto com'è andata Milan-Cagliari. Si è parlato sempre esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri”.

Sabatini interviene immediatamente in difesa dell'allenatore del Milan , citando l'intervista rilasciata il giorno precedente da Modric : “Non solo Manna pensava ad Allegri. Ventiquattro ore fa, proprio a Sportmediaset, ha parlato Luka Modric. Siccome tutto può essere, magari Modric ne capisce meno di te di calcio. E Modric ha detto che Allegri è stato uno dei suoi migliori allenatori”.

I toni si alzano ulteriormente quando Sabatini accusa il giornalista di sminuire le testimonianze dirette dei calciatori: “A Sportmediaset la gente sente le parole di Modric e poi deve sentire Trevisani che si mette a fare le battutine... Ma dai... Fai una cosa, espatria”. Trevisani non arretra e lancia l'affondo: “Ma siete voi che dovete espatriare, avete fatto una figura barbina. Il Milan ha fatto una partita che non si può raccontare, la figura più brutta della storia. Risultato sicuro, Rabiot, tutto fantastico...”. La discussione si chiude con l'ultima replica di Sabatini: “Qui la storia è la tua, di tutte le cose che hai detto da quando sei a Pressing. Ci sono tutte le registrazioni di quello che hai detto. Falla finita, che non ne hai indovinata una”.