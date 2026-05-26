Delle dichiarazioni che fanno storcere il naso

Dopo l'incontro con alcuni giornalisti scelti, sono state rivelate delle decisioni e dei pensieri di Gerry Cardinale che avranno un impatto importante nel futuro del Milan. Le prime sono quelle su Leao: perché parlare del portoghese apertamente in modo negativo, perlopiù quando il tuo obiettivo potrebbe essere quello di venderlo in estate? Così lo svaluti e basta. Perché fare i nomi precisi su chi ci tiene al Milan e chi no nei suoi pensieri? Così rischi di mettere ulteriore malcontento nello spogliatoio e poi da chi riparte la tua rivoluzione? Infine, il Milan ha tempo, soldi e forza per cambiare trequarti della rosa? Sì, perché serve una rivoluzione anche sul mercato per passare da Allegri a Iraola.