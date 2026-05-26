"L'aspetto fondamentale è che la scelta sia ben ponderata, difesa e sostenuta fin dall'inizio, anche di fronte a possibili passi falsi iniziali. Credo che il Milan vorrà intraprendere una strada diversa rispetto a quella di questa stagione. L’idea iniziale era di tornare in Champions League con la garanzia rappresentata da Massimiliano Allegri. Ora ho l’impressione che possa cambiare la mentalità e che le caratteristiche del prossimo allenatore saranno differenti. Penso si possa aprire un progetto capace di dare maggiori poteri al tecnico, per lavorare a stretto contatto e senza dissidi con la dirigenza. Non tutti i calciatori devono essere ceduti. Tuttavia, dopo la rivoluzione in società, mi aspetto molti cambiamenti anche all'interno della squadra".