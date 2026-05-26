"L'aspetto fondamentale è che la scelta sia ben ponderata, difesa e sostenuta fin dall'inizio, anche di fronte a possibili passi falsi iniziali. Credo che il Milan vorrà intraprendere una strada diversa rispetto a quella di questa stagione. L’idea iniziale era di tornare in Champions League con la garanzia rappresentata da Massimiliano Allegri. Ora ho l’impressione che possa cambiare la mentalità e che le caratteristiche del prossimo allenatore saranno differenti. Penso si possa aprire un progetto capace di dare maggiori poteri al tecnico, per lavorare a stretto contatto e senza dissidi con la dirigenza. Non tutti i calciatori devono essere ceduti. Tuttavia, dopo la rivoluzione in società, mi aspetto molti cambiamenti anche all'interno della squadra".
Milan, ecco i nomi più caldi della panchina—
Il Milan ha già iniziato a muoversi sul mercato degli allenatori per trovare una nuova guida a cui affidare la panchina. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Andoni Iralola, tecnico spagnolo in uscita dal Bournemouth e con cui il Diavolo ha già avviato i primi contatti. Un altro profilo interessante resta quello di Antonio Conte, ma la concorrenza della Nazionale potrebbe essere fatale per i rossoneri. Sullo sfondo restano Xavi e Van Bommel (ex compagni di squadra di Ibrahimovic), ma anche Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.
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