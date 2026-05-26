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Milan, Mancini: “Il nuovo allenatore andrà difeso dall’inizio”. Ecco chi potrebbe essere

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird
Riccardo Mancini così sulla scelta del nuovo allenatore: ecco chi potrebbe sedere sulla panchina del Milan la prossima stagione
Redazione PM

La sconfitta contro il Cagliari è costata caro a Massimiliano Allegri, che il giorno seguente è stato esonerato dal Milan con effetto immediato. A pesare nella valutazione del suo operato è soprattutto la mancata qualificazione in Champions League, così vicina per tutto il campionato e così lontana dopo il ko dell'ultima giornata. Ora, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

Milan, le parole di Mancini sul nuovo allenatore

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Riccardo Mancini si è espresso sul nuovo allenatore del Milan dagli studi di 'Sky Sport 24'. Secondo il telecronista, il club rossonero potrebbe puntare su un profilo molto diverso da quello di Massimiliano Allegri, cambiando per l'ennesima volta la linea tecnica. Di seguito, un estratto del suo intervento.

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"L'aspetto fondamentale è che la scelta sia ben ponderata, difesa e sostenuta fin dall'inizio, anche di fronte a possibili passi falsi iniziali. Credo che il Milan vorrà intraprendere una strada diversa rispetto a quella di questa stagione. L’idea iniziale era di tornare in Champions League con la garanzia rappresentata da Massimiliano Allegri. Ora ho l’impressione che possa cambiare la mentalità e che le caratteristiche del prossimo allenatore saranno differenti. Penso si possa aprire un progetto capace di dare maggiori poteri al tecnico, per lavorare a stretto contatto e senza dissidi con la dirigenza. Non tutti i calciatori devono essere ceduti. Tuttavia, dopo la rivoluzione in società, mi aspetto molti cambiamenti anche all'interno della squadra".

Milan, ecco i nomi più caldi della panchina

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Il Milan ha già iniziato a muoversi sul mercato degli allenatori per trovare una nuova guida a cui affidare la panchina. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Andoni Iralola, tecnico spagnolo in uscita dal Bournemouth e con cui il Diavolo ha già avviato i primi contatti. Un altro profilo interessante resta quello di Antonio Conte, ma la concorrenza della Nazionale potrebbe essere fatale per i rossoneri. Sullo sfondo restano Xavi e Van Bommel (ex compagni di squadra di Ibrahimovic), ma anche Thiago Motta, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

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