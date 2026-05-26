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Fallimento Milan: tra i tifosi monta la teoria del complotto. Qualcuno ha remato contro?

Fallimento Milan: tra i tifosi monta la teoria del complotto. Qualcuno ha remato contro?
Dal rifinanziamento di RedBird al mercato bloccato e le liti Ibrahimovic-Allegri. Spunta la teoria del complotto tra i tifosi del Milan: la nostra analisi sulle tempistiche
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine", questo è l'inizio del comunicato di RedBird a fine gennaio 2026, in cui si sottolineava l'uscita dal Milan di Elliott. Estinto il 'vendor loan' grazie al nuovo finanziamento di Comvest Credit Partners. Una data importante per il futuro del Milan, perché rappresenta di fatto il passaggio ufficiale pienamente nelle mani di Gerry Cardinale. Da quel momento in poi è cambiato un po' il clima e la stagione anche del Milan di Massimiliano Allegri.

Tanti avvenimenti particolari 

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Il Milan è stato in corsa con l'Inter per lo Scudetto, specialmente fino al mese di gennaio, quando Massimiliano Allegri si aspettava rinforzi importanti sul mercato per cercare di competere davvero contro i nerazzurri. Igli Tare, non avendo grande budget a disposizione, ha potuto solo chiudere per Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham. Poi a fine mercato l'operazione con tanti dubbi per Mateta, comunque non portata a termine. Poi le recenti voci sui dissidi tra Ibrahimovic e Allegri, i giocatori rossoneri contattati direttamente dallo svedese e gli ultimi retroscena di oggi: si racconta di una frattura importante tra Allegri e Ibrahimovic alla presenza di Furlani e Tare, con quest'ultimo che li avrebbe separati fisicamente. Poi della disputa sulle mancate esultanze per il gol in Milan-Cagliari (leggi qui).

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Curiose coincidenze

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Tra i tifosi del Milan può serpeggiare anche una sorta di teoria del complotto: ovvero che tutti questi avvenimenti non siano casuali, ma orchestrati di proposito per sabotare la stagione del Milan e poter ripartire da zero senza la qualificazione in Champions League. Noi di Pianeta Milan ovviamente non crediamo al complotto. Si tratta solo di un caso? Di certo è una curiosa coincidenza, anche a livello di tempistiche.

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