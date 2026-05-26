"RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine", questo è l'inizio del comunicato di RedBird a fine gennaio 2026, in cui si sottolineava l'uscita dal Milan di Elliott . Estinto il ' vendor loan ' grazie al nuovo finanziamento di Comvest Credit Partners. Una data importante per il futuro del Milan, perché rappresenta di fatto il passaggio ufficiale pienamente nelle mani di Gerry Cardinale . Da quel momento in poi è cambiato un po' il clima e la stagione anche del Milan di Massimiliano Allegri .

Tanti avvenimenti particolari

Il Milan è stato in corsa con l'Inter per lo Scudetto, specialmente fino al mese di gennaio, quando Massimiliano Allegri si aspettava rinforzi importanti sul mercato per cercare di competere davvero contro i nerazzurri. Igli Tare, non avendo grande budget a disposizione, ha potuto solo chiudere per Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham. Poi a fine mercato l'operazione con tanti dubbi per Mateta, comunque non portata a termine. Poi le recenti voci sui dissidi tra Ibrahimovic e Allegri, i giocatori rossoneri contattati direttamente dallo svedese e gli ultimi retroscena di oggi: si racconta di una frattura importante tra Allegri e Ibrahimovic alla presenza di Furlani e Tare, con quest'ultimo che li avrebbe separati fisicamente. Poi della disputa sulle mancate esultanze per il gol in Milan-Cagliari (leggi qui).