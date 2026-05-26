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Ibrahimovic e Allegri, lite sfiorata. Il clamoroso retroscena su Tare e il gol di Saelemaekers

Ibrahimovic e Allegri, lite sfiorata. Il clamoroso retroscena su Tare e il gol di Saelemaekers
Emerge una clamorosa verità sull'addio di Allegri e Tare. Monica Colombo svela la rissa sfiorata con Zlatan Ibrahimovic e i retroscena sul gol di Saelemaekers
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Giornata di rivelazioni: dopo che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di fare piazza pulita nel Milan, iniziano a uscire fuori dei retroscena sul rapporto interno avuto nella stagione dei rossoneri. Le rivelazioni importanti arrivano dalla giornalista Monica Colombo sulle pagine del Corriere della Sera (ed. Milano): si racconta di una frattura importante tra Allegri e Ibrahimovic alla presenza di Furlani e Tare, con quest'ultimo che li avrebbe separati fisicamente.

Rivelazioni sul Milan clamorose

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Altro retroscena, che stavolta riguarda il gol di Saelemaekers che ha illuso il Milan contro il Cagliari. La Colombo racconta di come Igli Tare sia scattato in piedi a festeggiare, mentre gli altri dirigenti siano rimasti impassibili, quasi infastiditi. Questo, si racconta, perché l'eventuale qualificazione in Champions League avrebbe rafforzato le posizioni dell'ex direttore sportivo rossonero e di Massimiliano Allegri. Sarebbe stato impossibile allontanarli con l'obiettivo stagionale raggiunto. Questo, nonostante Ibrahimovic non sopportasse nessuno dei due.

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L'analisi PM: una situazione che non può più ripetersi

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Le recenti dinamiche societarie non hanno fatto certo bene al Milan, che nelle ultime 10 partite di campionato ha conquistato solo 10 punti. Una situazione che non può assolutamente ripetersi nelle prossime stagioni. Gerry Cardinale ha fatto piazza pulita e ora c'è la possibilità di costruire un Milan nuovo, che viaggi interamente verso un'unica direzione e obiettivo. Non ci devono più essere separazioni interne, dubbi, chiacchiere e litigi. I ruoli devono essere chiari e nessuno deve fare cose per cui non è stato chiamato. Questa deve essere la ricetta del Milan, a prescindere da chi arriverà nei vari ruoli.

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