L'analisi PM: una situazione che non può più ripetersi

Le recenti dinamiche societarie non hanno fatto certo bene al Milan, che nelle ultime 10 partite di campionato ha conquistato solo 10 punti. Una situazione che non può assolutamente ripetersi nelle prossime stagioni. Gerry Cardinale ha fatto piazza pulita e ora c'è la possibilità di costruire un Milan nuovo, che viaggi interamente verso un'unica direzione e obiettivo. Non ci devono più essere separazioni interne, dubbi, chiacchiere e litigi. I ruoli devono essere chiari e nessuno deve fare cose per cui non è stato chiamato. Questa deve essere la ricetta del Milan, a prescindere da chi arriverà nei vari ruoli.