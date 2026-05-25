Il focus del noto opinionista si concentra sul crollo verticale della squadra nell'ultimo e decisivo quarto di stagione (6 sconfitte nelle ultime 10 partite dal 15 marzo in poi): "Il Milan è stato un sacco vuoto. Privo di idee di gioco, di energie fisiche e mentali, di prospettive tecniche".

Tabula rasa RedBird: l'elenco dei partenti

L'illusione di aver rimesso in piedi la stagione con la vittoria di Genova è svanita a San Siro. Ora, Gerry Cardinale è pronto a firmare la rivoluzione totale preparata da Massimo Calvelli. Non sarà solo Allegri a pagare con il probabile esonero per il mancato obiettivo Champions. L'epurazione colpirà l'intera catena di comando che ha privilegiato i bilanci rispetto al campo: l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare hanno le ore contate.