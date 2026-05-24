Gerry Cardinale arriva a Milano per la decisiva sfida da Champions League tra Milan e Cagliari di questa sera a 'San Siro'. Il discorso alla squadra e il piano di RedBird per il futuro della dirigenza dipenderà anche dal match contro i sardi

Le nostre indiscrezioni dell'ultima settimana hanno trovato piena conferma questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport : Gerry Cardinale è in arrivo a Milano. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dall'agosto 2022 sbarcherà in Italia in giornata per seguire da vicino il Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo, decisivo match di campionato a San Siro contro il Cagliari.

Il piano di Cardinale: supporto psicologico alla squadra

La scelta di Cardinale di scendere nuovamente in campo in prima persona non è casuale. Già nel corso di questa stagione, i suoi blitz a Milano hanno coinciso con i momenti di massima tensione all'interno del club. La sua presenza negli spogliatoi servirà a dare la carica ad Allegri e ai giocatori per evitare crolli psicologici, replicando la strategia che ha portato ai tre punti una settimana fa a Genova.