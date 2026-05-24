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Il Milan si gioca tutto e Cardinale sbarca a Milano: il piano spogliatoio e i tre che rischiano il posto

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Gerry Cardinale arriva a Milano per la decisiva sfida da Champions League tra Milan e Cagliari di questa sera a 'San Siro'. Il discorso alla squadra e il piano di RedBird per il futuro della dirigenza dipenderà anche dal match contro i sardi
Daniele Triolo Redattore 

Le nostre indiscrezioni dell'ultima settimana hanno trovato piena conferma questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: Gerry Cardinale è in arrivo a Milano. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dall'agosto 2022 sbarcherà in Italia in giornata per seguire da vicino il Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo, decisivo match di campionato a San Siro contro il Cagliari.

Il piano di Cardinale: supporto psicologico alla squadra

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La scelta di Cardinale di scendere nuovamente in campo in prima persona non è casuale. Già nel corso di questa stagione, i suoi blitz a Milano hanno coinciso con i momenti di massima tensione all'interno del club. La sua presenza negli spogliatoi servirà a dare la carica ad Allegri e ai giocatori per evitare crolli psicologici, replicando la strategia che ha portato ai tre punti una settimana fa a Genova.

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Esattamente come ha fatto sette giorni fa a Marassi, prima del match contro il Genoa di Daniele De Rossi, Cardinale parlerà alla squadra prima dell'ultima fatica contro i sardi di Fabio Pisacane. Il Milan dovrà vincere a tutti i costi per qualificarsi senza alcun problema alla prossima edizione della Champions League.

Il bivio economico: quanto vale la Champions per RedBird

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Si tratta di un traguardo sportivo ed economico assolutamente da centrare per il club. L'accesso alla nuova Champions League garantisce infatti:

  • Un tesoretto minimo di partenza vicino ai 50-60 milioni di euro (tra premi UEFA, market pool e incassi al botteghino).

  • La sostenibilità per i grandi colpi estivi di calciomercato.

    • Perdere questo treno costringerebbe RedBird a un ridimensionamento forzato. Un fallimento stasera si tradurrebbe in una stagione 2026-2027 caratterizzata da un budget ridotto e ambizioni notevolmente ridimensionate sul mercato. Cardinale non sembra avere altri appuntamenti in agenda a Milano: si tratta di una vera e propria "toccata e fuga" diplomatica per far sentire la vicinanza della proprietà e gettare le basi della prossima annata.

    Da domani il "processo": Furlani, Moncada e Allegri sul banco degli imputati

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    Da domani, a bocce ferme, si aprirà ufficialmente il "processo" alla gestione sportiva. Sotto la lente d'ingrandimento di Cardinale c'è la sostenibilità del club, che dovrà andare di pari passo con le ambizioni sportive, e le scelte effettuate nel corso della scorsa estate e non solo.

    Il destino dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore tecnico Geoffrey Moncada è legato ad un'analisi più ampia del loro operato, ma anche al verdetto odierno del campo. Se stasera il rettangolo verde boccerà il progetto, RedBird è pronta a rivoluzionare l'organigramma inserendo profili di respiro più internazionale. Anche la guida tecnica di Massimiliano Allegri non sarà al riparo da ribaltoni in caso di mancato obiettivo Champions.

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