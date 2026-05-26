L'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha intercettato fuori da Casa Milan l'ex DS rossonero Igli Tare. Ecco il video

L'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha intercettato fuori da Casa Milan l'ex DS rossonero Igli Tare. Il dirigente, esonerato ieri sera insieme ad Allegri, Furlani e Moncada, ha lasciato la sede rossonera per l'ultima volta ed è sembrato decisamente emozionato. Tare ha lasciato Casa Milan con una maglia del Milan incorniciata. Ecco il video