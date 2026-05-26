L'analisi PM: una spaccatura evidente, al netto delle versioni

Indiscrezioni e narrazioni contrapposte che non fanno altro che alimentare e certificare come ci fossero delle fratture interne al Milan nel corso di questa stagione. Impossibile stabilire quale versione delle due sia quella più veritiera dell'altra, alla fine ognuno crede a chi vuole, visto che nessuno è testimone, tranne i diretti interessati. Tuttavia, il fatto stesso che escano versioni così distanti e così significative, dimostra come nel Milan ci sia stato tutto fuorché un clima sereno in questa stagione. E il rendimento sul campo ha pagato di conseguenza, con il fallimento finale.