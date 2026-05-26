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Dalla notte insonne di Cardinale alla mancata esultanza: la diversa narrazione sul Milan. A chi credere?

Dalla notte insonne di Cardinale alla mancata esultanza: la diversa narrazione sul Milan. A chi credere?
Mentre si cercano i sostituti di Furlani, Moncada e Tare, emergono dettagli pesanti sui rapporti interni in casa rossonera. Chi dice la verità?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Giornate di forti cambiamenti nel mondo Milan: Gerry Cardinale ha deciso di prendere in mano il futuro del club e rivoluzionare tutto. Fuori Furlani, Moncada e Tare in dirigenza e via anche Massimiliano Allegri. Tutto questo con l'aiuto delle sue due spalle: Calvelli e Ibrahimovic. Servirà scegliere il prima possibile il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore rossonero. Intanto, come è normale in queste situazioni, iniziano a circolare retroscena sulla stagione del Diavolo, in particolare sull'ultima sfida Milan-Cagliari, che ha condannato il Diavolo a giocare la prossima edizione dell'Europa League.

Narrazioni opposte sul Milan

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La giornalista de 'Il Corriere della Sera' Monica Colombo ha parlato di come Igli Tare sia scattato in piedi a festeggiare il gol di Saelemaekers, mentre gli altri dirigenti siano rimasti impassibili, quasi infastiditi. L'eventuale qualificazione in Champions League avrebbe rafforzato le posizioni dell'ex direttore sportivo rossonero e di Massimiliano Allegri, che sarebbero stati impossibili da mandare via. Questo retroscena 'cozza' decisamente rispetto a quanto riportato dalla giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Arianna Ravelli: "Dopo una notte insonne, il proprietario del Milan e di RedBird ha deciso di fare piazza pulita", Cardinale avrebbe passato la notte insonne per il fallimento del suo Milan.

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Indiscrezioni e narrazioni contrapposte che non fanno altro che alimentare e certificare come ci fossero delle fratture interne al Milan nel corso di questa stagione. Impossibile stabilire quale versione delle due sia quella più veritiera dell'altra, alla fine ognuno crede a chi vuole, visto che nessuno è testimone, tranne i diretti interessati. Tuttavia, il fatto stesso che escano versioni così distanti e così significative, dimostra come nel Milan ci sia stato tutto fuorché un clima sereno in questa stagione. E il rendimento sul campo ha pagato di conseguenza, con il fallimento finale.

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