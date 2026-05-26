Un disastro: non ci sono altre parole per descrivere la stagione del Milan. Un anno sempre nei primi quattro posti, per poi perdere tutto nelle ultime dieci partite del campionato. La squadra di Allegri è crollata totalmente: il Diavolo ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. Il Milan si è sciolto e ha perso il vantaggio conquistato nella prima parte di stagione, uscendo con merito dalla zona Champions League. Per Gerry Cardinale e RedBird è l'ennesimo fallimento da quando ha preso in mano con costanza il Milan da Elliott.