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Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Il Milan perde 50-70 milioni e la Champions League. Salta l'accordo con Leon Goretzka e si allontanano Mario Gila e i grandi bomber per rinforzare l'attacco: ecco lo scenario di calciomercato più probabile per i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Milan, l'effetto domino del 5° posto: da Goretzka a Gila, ecco i colpi di calciomercato a rischio

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Il clamoroso k.o. interno per 1-2 contro il Cagliari ha condannato il Milan di Massimiliano Allegri al 5° posto finale in Serie A. Con 70 punti in 38 giornate, i rossoneri subiscono il sorpasso in extremis da parte di Roma (73 punti) e Como (71). Questo verdetto sancisce l'esclusione dalla prossima Champions League: un doppio disastro, sportivo ed economico, destinato a compromettere la pianificazione della stagione 2026-2027.

Dal punto di vista finanziario, il bilancio di RedBird dovrà fare i conti con un buco stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro. L'Europa League compenserà solo marginalmente questo ammanco, spingendo la proprietà a valutare il sacrificio di un pezzo pregiato della rosa attuale per fare cassa.

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Il vero dramma si consuma sul fronte degli obiettivi estivi. Senza la vetrina del massimo torneo continentale, il Milan perde l'appeal necessario per convincere i grandi profili internazionali. Rischiano di sfumare due trattative già impostate:

  • Leon Goretzka (classe 1995): il centrocampista tedesco si svincolerà dal Bayern Monaco dopo aver conquistato il double in Germania. Tra il Milan e l'entourage esisteva una base d'intesa per un triennale (scadenza 30 giugno 2029 con opzione per il quarto anno) da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. A 31 anni, il giocatore potrebbe ora declinare la proposta per cercare un top club inglese o spagnolo stabile in Champions.

  • Mario Gila (classe 2000): il difensore della Lazio è da mesi in contatto serrato con via Aldo Rossi e aveva espresso il proprio gradimento. Sulle sue tracce si sono però inserite Inter, Napoli e Atlético Madrid, tutte qualificate alla prossima Champions League 2026-2027, esponendo il Diavolo al rischio di una beffa di mercato.

    • Un copione che evoca i fantasmi della scorsa estate, quando Manuel Akanji e Rasmus Højlund, dopo lunghe trattative con il Milan, scelsero rispettivamente Inter e Napoli proprio per la mancanza dell'Europa.

    Addio al grande bomber: il vuoto in attacco

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    Le ripercussioni colpiscono duramente anche la ricerca del nuovo centravanti. La dirigenza aveva inserito nella propria lista quattro profili di primissimo piano:

  • Dušan Vlahović (Juventus, su cui si muove il Bayern Monaco come vice-Kane)

  • Gonçalo Ramos (PSG)

  • Gabriel Jesus (Arsenal)

  • Alexander Sørloth (Atlético Madrid)

    • Senza la certezza della Champions League e con un progetto tecnico momentaneamente in alto mare, diventa utopico convincere calciatori di questa caratura a sposare la causa rossonera. La sliding door di Milan-Cagliari rischia di condizionare l'intero futuro sportivo del club.

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