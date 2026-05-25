Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no
Mercato bloccato: saltano gli accordi per Goretzka e Gila?—
Il vero dramma si consuma sul fronte degli obiettivi estivi. Senza la vetrina del massimo torneo continentale, il Milan perde l'appeal necessario per convincere i grandi profili internazionali. Rischiano di sfumare due trattative già impostate:
Un copione che evoca i fantasmi della scorsa estate, quando Manuel Akanji e Rasmus Højlund, dopo lunghe trattative con il Milan, scelsero rispettivamente Inter e Napoli proprio per la mancanza dell'Europa.
Addio al grande bomber: il vuoto in attacco—
Le ripercussioni colpiscono duramente anche la ricerca del nuovo centravanti. La dirigenza aveva inserito nella propria lista quattro profili di primissimo piano:
Senza la certezza della Champions League e con un progetto tecnico momentaneamente in alto mare, diventa utopico convincere calciatori di questa caratura a sposare la causa rossonera. La sliding door di Milan-Cagliari rischia di condizionare l'intero futuro sportivo del club.
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