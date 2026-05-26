Non esiste solo il nodo panchina da sciogliere in Casa Milan. Dopo il marasma di ieri, che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, Cardinale ed Ibrahimovic si son messi già al lavoro per ricostruire la dirigenza rossonera. Nelle ultime ore, infatti, sono spuntati diversi nomi.