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Rivoluzione Milan, Cardinale guarda in Inghilterra: spunta Ian Ayre, ma non è l’unico nome

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Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro dirigenziale del Milan: possibile opzione tutta all'inglese?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Non esiste solo il nodo panchina da sciogliere in Casa Milan. Dopo il marasma di ieri, che ha portato all'esonero di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, Cardinale ed Ibrahimovic si son messi già al lavoro per ricostruire la dirigenza rossonera. Nelle ultime ore, infatti, sono spuntati diversi nomi.

Milan, rivoluzione in corso: i nomi dall'Inghilterra

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Secondo quanto riferito nelle ultime ore da SkySport, Gerry Cardinale starebbe pensando ad una dirigenza del tutto inglese. Secondo Gianluca di Marzio, il Milan starebbe monitorando il nome di Ian Ayre per quanto riguarda il ruolo di Amministratore Delegato, ex Liverpool ad oggi in MLS alla corte del Nashville.

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Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Sportivo, invece, a prendere il posto di Igli Tare potrebbe essere Lee congerton, ex DS dell'Atalanta, accostato già svariato tempo fa al Milan.

Chi è Lee Congerton?

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Prima di iniziare la sua carriera in dirigenza, Congerton, gallese di 51 anni, ha una breve carriera da calciatori, finita poi prematuramente a causa dei numerosi infortuni. Successivamente diventa allenatore della primavera. Alla corte del Chelsea diventa, inoltre, capo scout, prima di trasferirsi in Germania alla corte dell'Amburgo come direttore tecnico.

La carriera da direttore sportivo continua, poi, al Sunderland, per poi passare al Celtic e Leicester. Archiviata la Premier League, Congerton passa alla Serie A: in Italia va alla corte dell'Atalanta, lavorando a stretto contatto con Percassi. Nel 2024, però, il gallese ha deciso di lasciare Bergamo per trasferirsi all'Al-Ahli.

 

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