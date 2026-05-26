Maldini al Fenerbahçe? No, sarà “l’Ibra di Istanbul”. La nostra ricostruzione (e occhio a Leão) | PM NEWS
Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Sportivo, invece, a prendere il posto di Igli Tare potrebbe essere Lee congerton, ex DS dell'Atalanta, accostato già svariato tempo fa al Milan.
Chi è Lee Congerton?—
Prima di iniziare la sua carriera in dirigenza, Congerton, gallese di 51 anni, ha una breve carriera da calciatori, finita poi prematuramente a causa dei numerosi infortuni. Successivamente diventa allenatore della primavera. Alla corte del Chelsea diventa, inoltre, capo scout, prima di trasferirsi in Germania alla corte dell'Amburgo come direttore tecnico.
La carriera da direttore sportivo continua, poi, al Sunderland, per poi passare al Celtic e Leicester. Archiviata la Premier League, Congerton passa alla Serie A: in Italia va alla corte dell'Atalanta, lavorando a stretto contatto con Percassi. Nel 2024, però, il gallese ha deciso di lasciare Bergamo per trasferirsi all'Al-Ahli.
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