Milan, Ibrahimović valuta 5 nomi per il ruolo di direttore sportivo

Il rimpasto societario voluto da RedBird ha colpito duramente l'area tecnica del Milan. Dopo una sola stagione si è conclusa ufficialmente l'avventura del direttore sportivo Igli Tare. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici di Via Aldo Rossi e ha affidato a Zlatan Ibrahimović il compito più delicato: individuare la figura strategica a cui affidare il calciomercato e la gestione sportiva del nuovo ciclo rossonero.