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Milan, caccia al direttore sportivo: Ibrahimović ha in mente questi nomi. C’è un suo fedelissimo

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, con Gerry Cardinale, managing partner del fondo statunitense e proprietario del Milan
Saltata la testa di Igli Tare al Milan. Gerry Cardinale ha dato pieni poteri a Zlatan Ibrahimović per il nuovo direttore sportivo: da Lee Congerton alla soluzione interna Jovan Kirovski, ecco tutti i candidati plausibili per l'incarico
Daniele Triolo Redattore 

Milan, Ibrahimović valuta 5 nomi per il ruolo di direttore sportivo

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Il rimpasto societario voluto da RedBird ha colpito duramente l'area tecnica del Milan. Dopo una sola stagione si è conclusa ufficialmente l'avventura del direttore sportivo Igli Tare. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici di Via Aldo Rossi e ha affidato a Zlatan Ibrahimović il compito più delicato: individuare la figura strategica a cui affidare il calciomercato e la gestione sportiva del nuovo ciclo rossonero.

L'identikit del nuovo DS riflette un po' la doppia anima finora avuta dal club, divisa tra la suggestione dei grandi nomi internazionali e la linea dello scouting sostenibile basato sui dati.

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La linea dello scouting internazionale: Bezhani e Congerton

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Se il Milan intende assecondare in pieno la filosofia data-driven di RedBird, i profili in prima linea sono due manager specializzati nel player trading di alto livello:

  • Viktor Bezhani (Tolosa): dirigente cresciuto all'interno della galassia di club controllati o monitorati da RedBird, maestro nello scovare talenti low-cost attraverso gli algoritmi.

  • Lee Congerton (Al-Ahli): ex mente del mercato dell'Atalanta e oggi in Arabia Saudita. Congerton vanta una fitta rete di contatti internazionali e una comprovata abilità nel generare plusvalenze vitali per la sostenibilità finanziaria.

    • Le suggestioni di prestigio e la pista Ramón Planes

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    Ibrahimović ha sondato anche profili abituati a gestire budget da top club europei. Dopo il secco "no" incassato da Txiki Begiristain (storico ex Barcellona e Manchester City), i radar rossoneri si sono spostati su un altro dirigente spagnolo: Ramón Planes, anch'egli con un passato al Barcellona e attuale uomo mercato dell'Al-Ittihad. Un tentativo concreto verrà fatto, nonostante i costi proibitivi dell'operazione. Più distante e complessa la pista che porta a Fabio Paratici, blindato dal suo attuale progetto alla Fiorentina.

    L'opzione Rangnick e la soluzione interna Milan Futuro

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    La ricerca del nuovo DS si intreccia inevitabilmente con il futuro della panchina. Nel recente blitz a Vienna con Ralf Rangnick, Cardinale e Ibrahimović hanno discusso anche della possibilità di affidare al tedesco un ruolo da direttore tecnico con pieni poteri sul mercato, replicando il modello vincente del gruppo Red Bull.

    Se le piste estere non dovessero concretizzarsi in tempi brevi, RedBird ha già pronta la soluzione interna. Ovvero la promozione di Jovan Kirovski, attuale responsabile del progetto Milan Futuro. Legato a Ibrahimović da una storica amicizia e portato a Milano nel 2024 proprio dallo svedese, Kirovski rappresenta l'usato sicuro per garantire continuità aziendale senza stravolgere gli equilibri interni.

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