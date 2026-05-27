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Nuovo allenatore Milan, clamoroso ritorno di fiamma: Cardinale e Ibra a Vienna per Rangnick

Ralf Rangnick, Commissario Tecnico dell'Austria, è nel mirino del Milan per la panchina
Non solo Andoni Iraola nella lista dei candidati alla panchina: il Milan valuta anche il clamoroso ingaggio di Ralf Rangnick. Blitz di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović a Vienna: avrebbe un ruolo da allenatore o direttore? Ecco tutte le news
Daniele Triolo Redattore 

Milan, non solo Iraola: spunta di nuovo Rangnick per la panchina

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Il Milan di RedBird accelera i casting per il dopo Massimiliano Allegri. Se Andoni Iraola resta la pista principale del proprietario Gerry Cardinale e del suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović per la panchina, i vertici rossoneri tengono aperte alternative di respiro internazionale. Nelle ultime ore è emerso un clamoroso ritorno di fiamma: Ralf Rangnick, l'ideologo tedesco del calcio moderno, ha avuto un colloquio diretto con la dirigenza del Diavolo a Vienna.

Il precedente del 2020: perché Rangnick torna di moda

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Il nome di Rangnick (classe 1958) evoca forti suggestioni in casa Milan. Già nel 2020 l'ex amministratore delegato Ivan Gazidis aveva bloccato il manager tedesco per avviare una rivoluzione totale. Quell'accordo fu poi revocato in extremis a causa dello straordinario filotto di risultati di Stefano Pioli post-Covid, culminato successivamente nello Scudetto del 2022.

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A distanza di sei anni, la visione di Rangnick coincide nuovamente con le necessità di RedBird:

  • Modello di scouting sostenibile: il tedesco è il padre della filosofia calcistica di scovare talenti sconosciuti e trasformarli in plusvalenze e campioni (come fatto nei progetti Hoffenheim e Lipsia).

  • Identità tattica forte: considerato l'inventore del Gegenpressing, Rangnick ha ispirato tecnici del calibro di Jürgen Klopp e lanciato la carriera di Julian Nagelsmann.

    • Il blitz a Vienna e l'ipotesi del doppio ruolo con Iraola

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    Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, Cardinale e Ibrahimović avrebbero incontrato Rangnick direttamente a Vienna. Sul tavolo non c'è solo l'ipotesi di vederlo come allenatore-manager con pieni poteri sul mercato, ma si fa strada un'affascinante traccia strategica.

    Il Milan valuta una struttura duale:

  • Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico/supervisore dell'area sportiva.

  • Andoni Iraola nel ruolo di allenatore sul campo.

    • Questa combinazione unirebbe l'esperienza organizzativa del tedesco con la freschezza tattica del tecnico basco, creando una struttura perfettamente in linea con la gestione dei dati cara a RedBird.

    Gli impegni attuali e il fattore tempo

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    L'operazione presenta comunque dei vincoli temporali e contrattuali. Rangnick è l'attuale Commissario Tecnico dell'Austria, Nazionale che ha guidato con successo agli Europei e che si appresta a debuttare ai Mondiali nel Girone J contro Argentina, Algeria e Giordania. Il Milan monitora la situazione: il contratto di Rangnick con la Federazione austriaca scadrà dopo la kermesse iridata. I rossoneri potrebbero permettersi di aspettarlo?

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