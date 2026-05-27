Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche , Cardinale e Ibrahimović avrebbero incontrato Rangnick direttamente a Vienna. Sul tavolo non c'è solo l'ipotesi di vederlo come allenatore-manager con pieni poteri sul mercato, ma si fa strada un'affascinante traccia strategica.

Gli impegni attuali e il fattore tempo

L'operazione presenta comunque dei vincoli temporali e contrattuali. Rangnick è l'attuale Commissario Tecnico dell'Austria, Nazionale che ha guidato con successo agli Europei e che si appresta a debuttare ai Mondiali nel Girone J contro Argentina, Algeria e Giordania. Il Milan monitora la situazione: il contratto di Rangnick con la Federazione austriaca scadrà dopo la kermesse iridata. I rossoneri potrebbero permettersi di aspettarlo?