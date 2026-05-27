A distanza di sei anni, la visione di Rangnick coincide nuovamente con le necessità di RedBird:
Il blitz a Vienna e l'ipotesi del doppio ruolo con Iraola—
Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, Cardinale e Ibrahimović avrebbero incontrato Rangnick direttamente a Vienna. Sul tavolo non c'è solo l'ipotesi di vederlo come allenatore-manager con pieni poteri sul mercato, ma si fa strada un'affascinante traccia strategica.
Il Milan valuta una struttura duale:
Questa combinazione unirebbe l'esperienza organizzativa del tedesco con la freschezza tattica del tecnico basco, creando una struttura perfettamente in linea con la gestione dei dati cara a RedBird.
Gli impegni attuali e il fattore tempo—
L'operazione presenta comunque dei vincoli temporali e contrattuali. Rangnick è l'attuale Commissario Tecnico dell'Austria, Nazionale che ha guidato con successo agli Europei e che si appresta a debuttare ai Mondiali nel Girone J contro Argentina, Algeria e Giordania. Il Milan monitora la situazione: il contratto di Rangnick con la Federazione austriaca scadrà dopo la kermesse iridata. I rossoneri potrebbero permettersi di aspettarlo?
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