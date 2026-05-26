PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nazionali, Pochettino sceglie Pulisic: l’americano vola al Mondiale. Nulla da fare per Musah

NAZIONALI

Nazionali, Pochettino sceglie Pulisic: l’americano vola al Mondiale. Nulla da fare per Musah

Nazionali, Pochettino sceglie Pulisic: l’americano vola al Mondiale. Nulla da fare per Musah - immagine 1
In vista del Mondiale, che inizierà l'11 giugno, Pochettino, CT degli USA, ha diramato la lista dei convocati: presente Pulisic del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con il campionato ormai finito, è ora di pensare al Mondiale. A partire dall'11 giugno, le Nazionali più forti al mondo si scontreranno in uno dei tornei più prestigiosi mai esistiti. Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli USA, ha rotto gli indugi, ufficializzato i 26 convocati che vestiranno la maglia americana nella competizione. Un elenco importante, ma che brilla grazie alla presenza di Christian Pulisic, numero 11 del Milan.

Nazionali, Pulisic convocato da Pochettino: l'elenco

—  

Gli Stati Uniti puntano molto sul numero 11 rossonero che, tra l'altro, non sarà l'unica conoscenza del nostro campionato. Tar i convocati, infatti, risultano esserci anche Weston McKennie, giocatore della Juventus, e Timothy Weah, in prestito al Marsiglia dalla Juventus.

LEGGI ANCHE

Musah, niente mondiale per lui

—  

Se Pulisic sorride, dall'altra parte  la nota dolente arriva per Yunus Musah. Il calciatore dell'Atalanta, in prestito dal Milan, non è stato convocato dal CT americano. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2025in prestito, il calciatore farà ritorno a Milanello a fine giugno. La dirigenza orobica non effettua il riscatto, ma dietro a questa decisone c'è una motivazione valida.

Il calciatore, nell'arco dell'attuale stagione, non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei suoi allenatori, trovando davvero pochissimo spazio. Per il classe 2002, perciò, sfuma il Mondiale, con un futuro ancora da pianificare.

La lista completa dei convocati

—  

PORTIERI: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady.

DIFENSORI: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally.

CENTROCAMPISTI: Tyler Adams, Weston McKennie, Brendan Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman, Alejandro Zendejas.

ATTACCANTI: Gio Reyna, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah

Leggi anche
Milan, senti Binaghi: “Calvelli farà molto bene in rossonero” Poi il parallelismo...
Bergomi: “Milan, adesso devi cambiare. Ecco cosa serve per tornare grande”

© RIPRODUZIONE RISERVATA