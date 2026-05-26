Musah, niente mondiale per lui—
Se Pulisic sorride, dall'altra parte la nota dolente arriva per Yunus Musah. Il calciatore dell'Atalanta, in prestito dal Milan, non è stato convocato dal CT americano. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2025in prestito, il calciatore farà ritorno a Milanello a fine giugno. La dirigenza orobica non effettua il riscatto, ma dietro a questa decisone c'è una motivazione valida.
Il calciatore, nell'arco dell'attuale stagione, non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei suoi allenatori, trovando davvero pochissimo spazio. Per il classe 2002, perciò, sfuma il Mondiale, con un futuro ancora da pianificare.
La lista completa dei convocati—
PORTIERI: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady.
DIFENSORI: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally.
CENTROCAMPISTI: Tyler Adams, Weston McKennie, Brendan Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman, Alejandro Zendejas.
ATTACCANTI: Gio Reyna, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah
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