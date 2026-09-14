Prende sempre più forma quello che sarà il nuovo stadio di San Siro. Mentre le due squadre milanesi, Inter e Milan, continuano con l'iter per la realizzazione, arriva una novità molto importante: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il rendering del nuovo impianto dovrebbe essere presentato per la fine del mese di ottobre.

Milan, novità sul nuovo San Siro

Il progetto, affidato agli studisegue le orme del nuovo Wembley di Londra. Il nuovo impianto, infatti, dovrebbe conservare alcuni elementi del San siro attuale, anche se si inserirà in un contesto totalmente rinnovato. L'obiettivo delle due milanesi, infatti, è di aprire il cantiere per la seconda metà del, con lo

Nel frattempo però, sono emersi anche alcuni numeri legati alla parte economica. Secondo il Corriere, il valore complessivo del nuovo impianto potrebbe raggiungere i 2,149 miliardi di euro. Il progetto comprenderà, oltre all'arena, anche uffici, strutture e spazi commerciali.

L'iter è ancora molto lungo, ma l'obiettivo è completare il procedimento entro l'estate del 2027, cosi da procedere con il programma già stabilito precedentemente. Nel frattempo però, nell'area di San Siro sono già iniziati alcuni piccoli interventi.

Nel mese di giugno è stata demolita la storica biglietteria sud, una di quelle usate durante i Mondiali del '90, andati in scena proprio in Italia. Il momento più importante, però, arriverà proprio a fine ottobre: che faccia avrà il nuovo San Siro?