Camarda, il Chelsea e i club inglesi in agguato. Il piano chiaro del Milan e di Amorim

Il giovane talento rossonero finisce nel mirino delle big inglesi, ma la società ha le idee chiare sul suo minutaggio e sui rinnovi futuri. Ecco cosa succede
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Continua la stagione del Milan: dopo la sosta per le partite delle nazionali ci sarà un mese di ottobre importantissimo con molteplici gare e ci sarà spazio anche per i giovani tra cui Francesco Camarda. L'attaccante è rimasto come vice Ramos, ma ha trovato fino a questo momento poco spazio.
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Le ultime indiscrezioni sul futuro di Camarda in Premier LeagueSecondo quanto riportato da TEAMtalk, la proprietà del Chelsea sta nuovamente monitorando attentamente la situazione del giovane attaccante rossonero. Il Milan, si legge, non sta cercando di cederlo, ma ci sono molte squadre che continuano a mostrare interesse. Oltre il Chelsea ci sarebbe anche
- Manchester City e il suo più ampio City Football Group e altri club inglesi tra cui il Tottenham Hotspur, il Brentford e il Brighton & Hove Albion.
La blindatura societaria e il ruolo centrale nel progetto di AmorimAl momento sono solo indiscrezioni e PianetaMilan può confermarvi quanto il Milan creda fortemente in Camarda e in Comotto, tanto che sono arrivati nei mesi scorsi gli importanti rinnovi per blindarli in vista del futuro. Gerry Cardinale non vuole più perdere dei giovani forti e di valore come è accaduto con Mattia Liberali. In più Ruben Amorim ha parlato sempre bene di Camarda volendolo fortemente in rosa e come unica e vera alternativa in attacco di Ramos, questo per concedergli minuti e spazio quando ce ne sarà bisogno.
Le rotazioni autunnali: occasioni concrete per il talento rossoneroPrima di questa pausa ha giocato molto poco, ma ora arrivano i mesi delle tre partite a settimana e ci sarà spazio importante per tutti, compreso per il classe 2008. Ci saranno senza dubbio rotazioni in ogni reparto e Camarda potrà crescere e giocare con continuità con una squadra più forte del Lecce dello scorso anno (solo un gol e un infortunio molto grave alla spalla), dove ha avuto poche occasioni da rete. Al momento, quindi, le voci di mercato intorno all'attaccante restano tali: Camarda è il presente e il futuro del Milan.
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