Camarda, il Chelsea e i club inglesi in agguato. Il piano chiaro del Milan e di Amorim

Continua la stagione del Milan: dopo la sosta per le partite delle nazionali ci sarà un mese di ottobre importantissimo con molteplici gare e ci sarà spazio anche per i giovani tra cui Francesco Camarda. L'attaccante è rimasto come vice Ramos, ma ha trovato fino a questo momento poco spazio.

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Le ultime indiscrezioni sul futuro di Camarda in Premier League

Manchester City e il suo più ampio City Football Group e altri club inglesi tra cui il Tottenham Hotspur, il Brentford e il Brighton & Hove Albion.

La blindatura societaria e il ruolo centrale nel progetto di Amorim

Le rotazioni autunnali: occasioni concrete per il talento rossonero