Il calciomercato invernale si avvicina e il Milan si candida a essere uno dei club più attivi, soprattutto per rinforzare il reparto arretrato: i rossoneri rimangono fortemente interessati a Kim Min-Jae, difensore sudcoreano classe 1996 in forza al Bayern Monaco. Lo ha rivelato nelle ultime ore Christian Falk, autorevole giornalista sportivo della 'BILD' ed esperto delle vicende del club bavarese, in un approfondimento pubblicato sul suo seguitissimo blog ufficiale 'cfbayerninsider.com'.

Calciomercato Milan: la situazione di Kim al Bayern Monaco e il piano per gennaio

Attualmente Kim Min-Jae è legato alla società di Säbener Straße da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Secondo quanto riferito da Falk, al momento non ci sono segnali imminenti che lascino presagire un addio definitivo alla Baviera già nel corso del mese di gennaio. Tuttavia, qualora il Bayern Monaco decidesse di aprire le porte a una cessione a stagione in corso, sia il club tedesco sia il calciatore avrebbero soltanto l'imbarazzo della scelta per il futuro.

Falk ha infatti sottolineato come, già durante la scorsa sessione estiva di mercato, ben tre società si fossero mosse per sondare il terreno, pur senza presentare offerte scritte ufficiali: due compagini di Premier League, vale a dire Tottenham e Aston Villa, e una di Serie A, rappresentata proprio dal Milan. 'Spurs', 'Villans' e rossoneri continuano a monitorare con estrema attenzione l'evoluzione del centrale sudcoreano, pronti a sferrare l'attacco a gennaio.

Dallo Scudetto a Napoli alle rotazioni di Kompany: il Milan resta vigile

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Il difensore classe 1996 conosce già alla perfezione il campionato italiano, essendo stato l'autentico pilastro del Napoli di Luciano Spalletti nella stagione 2022-2023, culminata con lo storico terzo Scudetto dei partenopei. Prestazioni di altissimo livello che spinsero il Bayern Monaco a esercitare la clausola risolutoria da 50 milioni di euro presente nel suo vecchio accordo con i campani.L'avventura in Germania, però, non ha ricalcato i fasti dell'esperienza vissuta all'ombra del Vesuvio. Nonostante un bottino complessivo di 121 presenze arricchite da 5 gol e 3 assist, Kim non è mai riuscito a imporsi come un titolare inamovibile o come un punto fermo intoccabile della squadra Campione di Germania in carica. Per il tecnico belga Vincent Kompany il sudcoreano resta un elemento importante nelle rotazioni, ma le gerarchie attuali premiano la coppia centrale formata da Jonathan Tah e Dayot Upamecano. Il Milan osserva la situazione da vicino, pronto a sfidare le big inglesi se il Bayern decidesse di non offrire il rinnovo al giocatore, aprendo al contrario alla separazione.