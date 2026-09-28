Arrivano delle notizie poco rasserenanti per il Milan. Nel corso della sconfitta casalinga della Serbia contro l'Olanda, Pavlovic è stato costretto ad abbandonare il campo al 71esimo minuto di gioco a causa di un problema fisico: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della nazionale.

Milan, problemi per Pavlovic

L'episodio che ha coinvolto il difensore rossonero sarebbe avvenuto pochi minuti prima della sostituzione. Secondo la ricostruzione di Mozzart Sport, Pavlovic sarebbe caduto a terra in seguito ad un colpo, mostrando evidenti difficoltà nei movimenti.

Il centrale avrebbe provato inizialmente a rimanere in campo ma, alla prima interruzione di gioco si è reso conto di aver bisogno del cambio. Secondo diverse indiscrezioni però, il difensore centrale rossonero è solo affaticato e non ha subito nessun tipo di infortunio.

Ilc entrale, infatti, ad oggi non ha saltato nessun impegno con il Milan, ed è stato inserito come titolare anche in Nations League: si tratta solamente di fatica accumulata nel corso delle ultime settimane. Proprio per questo, il centrale potrebbe saltare la gara contro la Germania, in programma giovedì 1 ottobre a Monaco. Ecco, di seguito, le prossime sfide della nazionale: