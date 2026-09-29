Durante il workshop di SportItalia, l'avvocato Antoni Leo ha raccontato alcuni retroscena legati all'ex Milan Rafael Leão, soffermandosi soprattutto sul lato umano del giocatore. Il legale, che durante l'estate ha fatto parte dell'entourage del portoghese in occasione del suo trasferimento in Turchia, ha provato a descrivere un'immagine del calciatore diversa da quello che viene percepita all'esterno.

Ex Milan, l'avvocato di Leao rivela...

Secondo l'avvocato, conoscere personalmente Leao permette di comprendere meglio il suo carattere. Il portoghese, infatti, viene descritto come un ragazzo semplice con la passione per la musica e diversi interessi anche al di fuori del terreno di gioco.

L'avvocato poi si è soffermato anche sulla questione del sorriso, che ha accompagnato Leao durante buona parte della sua esperienza al Milan e che, in diverse circostanze, è stato oggetto di critiche. Secondo il legale quell'atteggiamento sarebbe stato spesso interpretato in maniera sbagliata.

“Quando si conoscono le persone ci si rende conto subito di tutto. Rafa è una persona semplice, genuina. È un ragazzo a cui piace la musica e ha altre passioni. Però molto spesso questo suo sorriso viene interpretato in modo distorto, ma vi garantisco che non è così.

In chiusura, il legale ha riferito che l'ex numero 10 rossonero aveva partecipato direttamente ai colloqui per il suo trasferimento in Turchia e, di conseguenza, il suo coinvolgimento avrebbe contribuito a rendere più semplice e rapido raggiungere l'accordo tra le due parti:

Il fatto che lui abbia partecipato direttamente alla trattativa ha agevolato tutto”.