La convincente vittoria per 3-0 ottenuta a San Siro contro il Lecce ha permesso al Milan di respirare un clima di ritrovata serenità in Serie A. In concomitanza con l'arrivo della prima, lunghissima sosta per le Nazionali della stagione, il tecnico portoghese Rúben Amorim ha gestito il gruppo con una scelta precisa, concedendo ben otto giorni di riposo totali ai calciatori non precettati dai rispettivi Commissari Tecnici. Archiviato l'ultimo giorno di vacanza, questa mattina i rossoneri si ritroveranno sui campi del centro sportivo di Milanello per riprendere ufficialmente la preparazione, inaugurando una fase di lavoro cruciale per il futuro prossimo della stagione.

Il gruppo a disposizione del tecnico lusitano è inevitabilmente a ranghi ridotti, considerando l'assenza di ben 15 calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. Nonostante le tantissime defezioni, Amorim può sorridere per la presenza in pianta stabile di tre elementi cardine della rosa che non hanno risposto alle convocazioni dei propri Paesi. Si tratta del difensore centrale spagnolo Mario Gila e dei due trequartisti di riferimento, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Una permanenza a Carnago che si rivelerà fondamentale per lo staff tecnico, intenzionato a sfruttare ogni singola sessione per rimettere benzina nei muscoli del gruppo rimasto a casa.

Il piano di Amorim per il recupero di Mario Gila e Pulisic

I riflettori sono puntati in particolare su Mario Gila e Christian Pulisic. Entrambi i calciatori vengono da un periodo complesso dal punto di vista fisico e questa finestra di campionato senza impegni ufficiali rappresenta l'occasione ideale per ritrovare la condizione atletica ottimale. Il Milan è atteso alla ripresa della Serie A dalla delicata trasferta del prossimo 11 ottobre contro il Sassuolo, e arrivarci con i propri leader al top della forma è l'obiettivo primario del club. Questi giorni di allenamenti permetteranno ai due giocatori di smaltire definitivamente i postumi dei rispettivi infortuni, integrandosi al meglio nei dettami tattici del nuovo allenatore.

Per testare i progressi del gruppo e mantenere alto il ritmo partita, la dirigenza ha pianificato un appuntamento speciale nel corso della settimana. Venerdì 2 ottobre, alle ore 11:30, i rossoneri scenderanno in campo sul manto erboso di Milanello per disputare un'amichevole contro il Padova, formazione guidata da Antonio Calabro e attualmente protagonista nel campionato di Serie B. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, una scelta strategica per permettere ad Amorim di sperimentare nuove soluzioni tattiche e varianti di gioco senza svelare troppo agli avversari.

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Spazio ai giovani: i rinforzi da Primavera e Milan Futuro

Data l'indisponibilità dei 15 Nazionali, l'allenatore attingerà a piene mani dal settore giovanile e dal progetto. L'amichevole contro la compagine veneta diventerà così una vetrina di lusso per molti giovani talenti della Primavera rossonera, chiamati ad aggregarsi alla Prima Squadra. Sarà l'occasione perfetta per visionare i ragazzi più promettenti in un contesto competitivo, valutando chi sia già pronto per un eventuale inserimento definitivo nelle rotazioni stagionali. Un incastro perfetto tra gestione dei big e valorizzazione della linea verde, in attesa che la sosta si concluda e che il gruppo torni al completo per dare l'assalto ai vertici della classifica.