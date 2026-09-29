La pianificazione in vista della sessione invernale di calciomercato vede il Milan focalizzato sul potenziamento del proprio reparto arretrato. Con ogni probabilità, la dirigenza rossonera interverrà a gennaio per regalare a Rúben Amorim un nuovo difensore centrale di spessore, specificamente strutturato per guidare con personalità la retroguardia a tre del tecnico lusitano. Se le indiscrezioni odierne del Corriere dello Sport hanno rilanciato con forza il nome dell'ex napoletano Kim Min-Jae del Bayern Monaco come usato sicuro, la lista della spesa dei vertici di Via Aldo Rossi si allarga a due profili più giovani e di indiscusso talento, considerati ideali per il presente e il futuro del club in Serie A.

La necessità di trovare un interprete moderno, abile nell'impostazione e nei duelli a campo aperto, ha spinto gli scout del Diavolo a monitorare con estrema attenzione il mercato internazionale e quello interno. Le due opzioni finite sotto i riflettori presentano caratteristiche ideali per i dettami tattici del nuovo allenatore, anche se le rispettive valutazioni economiche e la complessità delle trattative a stagione in corso imporranno riflessioni societarie molto profonde.

Il sogno Gonçalo Inácio: il pupillo di Amorim allo Sporting Lisbona

Il primo nome cerchiato in rosso è quello di, difensore classe 2001 in forza allo. Si tratta di un vero e proprio fedelissimo del tecnico rossonero, il quale lo ha lanciato in Prima Squadra nella massima serie portoghese ormai sei anni fa. L'apprezzamento di Amorim nei confronti del numero 25 e capitano dei 'Leões' è totale, ed è avvalorato da un dettaglio burocratico non di poco conto: l'allenatore del Milan condivide con il centrale difensivo la stessa agenzia di procure, la AS 1.

Sotto contratto con il club di Lisbona fino al 30 giugno 2030, Gonçalo Inácio rappresenta un profilo di livello assoluto ma dai costi decisamente importanti. Il suo valore di mercato orbita attualmente intorno ai 40 milioni di euro. L'operazione per portarlo a Milano si preannuncia complessa, poiché lo Sporting difficilmente accetterà di privarsi del proprio leader difensivo e capitano nel bel mezzo della stagione calcistica, a meno di offerte davvero irrinunciabili.

La pista italiana: il Milan segue il gioiello Tiago Gabriel del Lecce

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La seconda opzione in lizza porta invece a una conoscenza diretta del nostro campionato: si tratta di. Classe 2004, anch'egli di nazionalità portoghese, il giovane centrale si sta imponendo come una delle rivelazioni più liete tra le file delsotto la sapiente guida tecnica di. Il ragazzo ha recentemente blindato il proprio rapporto con i salentini, sottoscrivendo un rinnovo contrattuale valido fino al 30 giugno 2030.Questo prolungamento ha sensibilmente rafforzato il potere contrattuale del club pugliese presieduto da Saverio Sticchi Damiani. Per sedersi al tavolo delle trattative e strappare il numero 44 ai giallorossi, il Milan dovrà mettere in preventivo una base d'asta di almenodi euro, se non superiore. Resta da capire se il Milan deciderà di affondare il colpo su uno di questi due profili lusitani, sfidando la legittima resistenza delle rispettive società di appartenenza, restie a privarsi dei propri pilastri a campionato in corso. Per Tiago Gabriel potrebbero, però, aiutare gli ottimi rapporti tra la dirigenza del Milan e il suo agente, il potente procuratore