Tanto movimento intorno a Casa Milan, dove si continua a lavorare in vista del mercato di gennaio: la società rossonera sta sondando tre nomi per rinforzare la difesa. In primo piano l'intervista esclusiva di Zachary Athekame ai microfoni di PianetaMilan, con alcuni retroscena su Ruben Amorim che stanno già facendo il giro del web. Dall'infermeria, si registra un problema accusato da Alexis Saelemaekers nella seduta odierna: esami strumentali immediati e esito chiaro. È anche il giorno del 50° compleanno di Andryi Shevchenko, che per l'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti a 'Sky Sport'.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, l'intervista esclusiva a Zachary Athekame

"Durante il ritiro a Perth Amorim mi ha parlato chiaramente. Mi ha detto che la soluzione migliore per me fosse quella di andare in prestito a giocare. Rispetto la sua decisione: è stato molto onesto con me e spero che il Milan faccia una grande stagione. Ora però sono concentrato al 100% sul Lione e guardo avanti".

Protagonista di un inizio di stagione straordinario,sta attirando tutti gli occhi su di sé in Ligue 1. Il terzino svizzero classe 2004, trasferitosi la scorsa estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di

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L'esito degli esami di Saelemaekers

Nel corso della seduta di allenamento mattutina a Milanello,Non convocato dalla propria Nazionale, il calciatore ha immediatamente lasciato il centro sportivo per sottoporsi aglie capire l'entità dell'infortunio.

Come quanto appreso dalla nostra redazione, i controlli a cui si è sottoposto il belga hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra, escludendo lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Le sue condizioni, ovviamente, verranno valutate giorno per giorno, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita contro il Sassuolo in programma domenica 11 ottobre al 'Mapei Stadium'.

50 anni di Shevchenko

"Appena sono arrivato al Milan ho capito al volo in che realtà mi trovavo. Il mio obiettivo era chiaro: volevo lasciare il segno in questa società e ritagliarmi uno spazio nella storia del calcio. Il legame che ho con il Milan è fortissimo. Quando firmi per questo club capisci subito cosa rappresenta. Chi ha vestito questa maglia conserva qualcosa di unico dentro. All'epoca eravamo abituati a scendere in campo solo per vincere. E poi ci sono i tifosi, riescono a darti una spinta diversa da chiunque altro. San Siro, la pressione dello stadio, la gente... Sono elementi che rendono la società unica".

Tra gli attaccanti più forti e amati della storia recente del Andriy Shevchenko ha segnato un'epoca in rossonero vincendo una Champions League, uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Europea, oltre all’indimenticabile Pallone d’Oro nel 2004. In occasione del suo, l’ex centravanti ucraino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, ripercorrendo la sua carriera: dai trionfi con, fino al legame indissolubile con la tifoseria rossonera.

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Calciomercato Milan, tre nomi per la difesa

Le indiscrezioni odierne del Corriere dello Sport hanno rilanciato con forza il nome di, ma in cima alla lista delci sono almeno altri due nomi. Il primo è quello di, difensore classe 2001 in forza allo. La seconda opzione porta invece a. Classe 2004, anch'egli di nazionalità portoghese, il giovane centrale ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il club salentino fino al 30 giugno 2030.